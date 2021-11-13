26.09 / 26.31 29.77 / 30.16
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Мотивована та натхненна»: красуня Бех-Романчук показала нове тату в «цікавому» місці

10:37 13 листопада 2021
Марина Бех-Романчук

Красуня-легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка знялася в новому кліпі популярного українського гурту, порадувала себе новим татуюванням — олімпійськими кільцями із вкрапленнями квітів. І поділилася результатом зі своїми підписниками, незважаючи на те, що тату зроблене в доволі інтимному місці — на стегні.

«Воно для мене особливе й має глибоке значення! Я давно тримала в голові цю ідею, але ніяк не могла зважитися та знайти потрібний час. І цей час саме зараз. Тоді, коли я мотивована та натхненна, як ніколи, і ця маленька краса крокуватиме зі мною лише вперед», — написала спортсменка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши «постільне» фото.

Нагадаємо, що олімпійська медаль поки залишається недосяжною метою для Бех-Романчук. У 2016-му в Ріо-де-Жанейро уродженка Хмельницької області, яка спеціалізується на стрибках у довжину, стала лише 12-ою, а у 2020-му в Токіо посіла п'яте місце, не «дострибнувши» до нагороди 10 сантиметрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Микола Шапаренко увічнив у татуюванні нагадування про тяжке дитинство.

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

машина

Власникам «євроблях» запропонували ризикований «народний» метод легалізації: чим він небезпечний

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.