«Мотивована та натхненна»: красуня Бех-Романчук показала нове тату в «цікавому» місці

Красуня-легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка знялася в новому кліпі популярного українського гурту, порадувала себе новим татуюванням — олімпійськими кільцями із вкрапленнями квітів. І поділилася результатом зі своїми підписниками, незважаючи на те, що тату зроблене в доволі інтимному місці — на стегні.

«Воно для мене особливе й має глибоке значення! Я давно тримала в голові цю ідею, але ніяк не могла зважитися та знайти потрібний час. І цей час саме зараз. Тоді, коли я мотивована та натхненна, як ніколи, і ця маленька краса крокуватиме зі мною лише вперед», — написала спортсменка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши «постільне» фото.

Нагадаємо, що олімпійська медаль поки залишається недосяжною метою для Бех-Романчук. У 2016-му в Ріо-де-Жанейро уродженка Хмельницької області, яка спеціалізується на стрибках у довжину, стала лише 12-ою, а у 2020-му в Токіо посіла п'яте місце, не «дострибнувши» до нагороди 10 сантиметрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Микола Шапаренко увічнив у татуюванні нагадування про тяжке дитинство.

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