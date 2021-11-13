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Спорт

Український боєць ММА спробував кров суперника на смак: відео огидного вчинку

12:14 13 листопада 2021
Дмитро Яцко

Огидним вчинком «відзначився» на турнірі зі змішаних єдиноборств Mad Cage, організованому в Києві промоушеном В1 ММА, непереможний український боєць Дмитро Яцко.

Наш співвітчизник під час поєдинку проти ізраїльтянина Девіда Альмайо, помітивши кров у суперника, не вигадав нічого кращого, як… провести рукою по його тілу, після чого з шаленими очима злизати кров.

У підсумку своєрідний «допінг» допоміг Яцку здобути перемогу одноголосним рішенням суддів, яка стала для нього третьою в бійцівській кар'єрі.

При цьому нічого поганого у своєму вчинку Дмитро не бачить. Більше того, в коментарях під відео, розміщеному на сторінці промоушена в Instagram, на запитання, яка кров суперника на смак, боєць аны трохи не вагаючись зі смайлом, що сміється, відповів: «Бомбова».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць Ігор Потєря побив суперника в першому раунді та отримав контракт із UFC.

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