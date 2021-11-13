«Вкотре закриє»: Мілевський порівняв український та російський футбол, викликавши істерику в країні-агресорі

Ексфутболіст київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський, який оголосив про завершення кар'єри та зворушливо попрощався з уболівальниками на НСК «Олімпійський», узяв участь у популярному російському подкасті «Коммент.шоу», що виходить на однойменному Youtube-каналі.

В один із моментів ведучі поцікавилися у Мілевського, у кого сильніша національна збірна — у Росії чи України. «Збірна України закриє вас. Україна закриє Росію щодо футболу. Футболісти сильніші в Україні, і вони знають, що робити їм. Те, що я дивився — „Динамо“ Москва, „Краснодар“, „Спартак“, — це трошки не те», — відзначив Мілевський.

А ось на питання, чий чемпіонат сильніший, Артем уникнув прямої відповіді, лише сказавши: «Київське „Динамо“ в черговий раз закрило би „Спартак“ (тонкий, чи не дуже, натяк на дві перемоги киян, 4:1 у Москві та 4:1 у Києві, із Мілевським у складі над принциповим суперником ще з часів чемпіонату Союзу у кваліфікації Ліги чемпіонів-2008/2009 — Авт.)».

Слова Мілевського добряче зачепили російських чиновників. «Треба їм щось казати. Наразі будь-який український спортсмен, якщо він виграв, особливо у росіян, може сказати якісь такі слова. І буде тобі шана та повага в Україні. Для них важливо зараз говорити щось про Росію, ти одразу стаєш героєм. Потім виявиться, що було лише київське „Динамо“ під час Радянського Союзу», — наводить слова депутата Держдуми РФ Світлани Журової видання «Спорт-Экспресс».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Мілевський розлучився з дівчиною після двох років стосунків.

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