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Спорт

Кохання коханням, а гаманці нарізно: Світоліна розповіла про шлюбний контракт із чоловіком-французом

19:54 13 листопада 2021
Еліна Світоліна

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка оголосила про розлучення зі своїм багаторічним тренером Ендрю Беттлсом, розповіла цікаві подробиці свого особистого життя.

Зокрема, спортсменка зазначила, що незважаючи на зігране весілля з французом Гаелем Монфісом, бюджети у молодят все одно різні. Більше того — закохані уклали шлюбний контракт.

«Напевно, в Україні це не дуже прийнято, бо у нас не так багато жінок, які заробляють чималі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма», — зізналася одеситка в інтерв'ю на радіостанції «Люкс FM».

Зазначимо, що Світоліна, яка за минулий сезон заробила 1,3 млн доларів «брудними», нещодавно порадувала себе покупкою «білого звіра» — елітного позашляховика Mercedes-Benz класу G, вартість якого стартує від 160 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна без чоловіка-француза навідалася до своєї одеської бабусі на млинці.

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