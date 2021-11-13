Кохання коханням, а гаманці нарізно: Світоліна розповіла про шлюбний контракт із чоловіком-французом

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка оголосила про розлучення зі своїм багаторічним тренером Ендрю Беттлсом, розповіла цікаві подробиці свого особистого життя.

Зокрема, спортсменка зазначила, що незважаючи на зігране весілля з французом Гаелем Монфісом, бюджети у молодят все одно різні. Більше того — закохані уклали шлюбний контракт.

«Напевно, в Україні це не дуже прийнято, бо у нас не так багато жінок, які заробляють чималі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма», — зізналася одеситка в інтерв'ю на радіостанції «Люкс FM».

Зазначимо, що Світоліна, яка за минулий сезон заробила 1,3 млн доларів «брудними», нещодавно порадувала себе покупкою «білого звіра» — елітного позашляховика Mercedes-Benz класу G, вартість якого стартує від 160 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна без чоловіка-француза навідалася до своєї одеської бабусі на млинці.

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