Боснія і Герцеговина — Україна: де і коли дивитися онлайн вирішальні матчі відбору ЧС-2022

У вівторок, 16 листопада, збірна України проведе заключний матч (291-й у своїй історії) відбірного турніру ЧС-2022. Підопічні виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Петракова, які обіграли у Хельсінкі команду Фінляндії (2:1) та зіграли у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1), поборються з боснійцями тепер уже в Зениці (початок — о 21:45). Букмекери бачать фаворитом у майбутньому поєдинку нашу команду.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ У МАТЧІ БОСНЯ І ГЕРЦЕГОВИНА — УКРАЇНА

Зазначимо, що раніше 16 листопада збірна України провела лише один матч у своїй історії, з тріском поступившись у першому розіграші Ліги націй команді Словаччини — 1:4. Щоправда, сталося це вже після того, як «жовто-сині» забезпечили собі перше місце у дивізіоні В та підвищення у класі.

У той же день у групі пройде матч Фінляндія — Франція, від результату якого залежатиме, чи зможуть «жовто-сині» посісти друге місце та пробитися до плей-оф кваліфікації. Для цього нашій команді необхідно самим перемагати боснійців, бажано з різницею не менше двох м'ячів, а також сподіватися, що «суомі» не обіграють чинних чемпіонів світу.

Положення команд у групі D: 1. Франція — 15 очок (7 матчів); 2. Фінляндія — 11 (7); 3. Україна — 9 (7); 4. Боснія та Герцеговина — 7 (7); 5. Казахстан — 3 (8).

У прямій трансляції матч Боснія і Герцеговина — Україна (початок — о 21:45) покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Крім того, на спеціалізованому каналі до поєдинку та після його завершення вийде в ефір програма «Головна команда», в якій ведучий та експерти обговорять перипетії гри.

Чемпіонат світу-2022. Відбірний турнір

14 листопада (неділя)

Словенія — Кіпр 16:00 «Футбол 1»

Мальта — Словаччина 16:00 «Футбол 2»

Хорватія — Росія 16:00 «Футбол 3»

Вірменія — Німеччина 19:00 «Футбол 1»

Північна Македонія — Ісландія 19:00 «Футбол 2»

Азербайджан — Катар (контрольний матч) 19:00 «Футбол 3»

Португалія — Сербія «Футбол 1» 21:45

Іспанія — Швеція «Футбол 2» 21:45

Люсембург — Ірландія «Футбол 3» 21:45

15 листопада (понеділок)

Грузія — Узбекистан (контрольний матч) «Футбол 1» 16:00

Литва — Кувейт (контрольний матч) «Футбол 2» 20:00

Польща — Угорщина «Футбол 1» 21:45

Північна Ірландія — Італія «Футбол 2» 21:45

Сан-Марино — Англія «Футбол 3» 21:45

16 листопада (вівторок)

Казахстан — Таджикистан (контрольний матч) «Футбол 3» 15:00

Білорусь — Йорданія (контрольний матч) «Футбол 3» 19:00

Боснія та Герцеговина — Україна «Україна», «Футбол 1» 21:45

Фінляндія — Франція «Футбол 2» 21:45

Уельс — Бельгія «Футбол 3» 21:45

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Боснії і Герцеговини в більшості програла вдома Фінляндії та втратила шанси на вихід на ЧС-2022.

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