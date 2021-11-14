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Спорт

Марадона помер, але справа його живе: в Італії забито гол рукою у «стилі» легенди футболу

15:33 14 листопада 2021
Наполі U16

У юнацькому чемпіонаті Італії серед команд U16 сталася неординарна ситуація.

У поєдинку між «Ромою» та «Наполі» гравець гостей Дієго Панцоло забив гол рукою після подачі з кутового, і арбітр, не побачивши порушення, зарахував взяття воріт. Завзяті протести гравців римського клубу з приводу правомірності забитого м'яча ні до чого не призвели…

Скандальний гол одразу ж нагадав легендарну «руку Бога» на ЧС-1986 знаменитого аргентинця Дієго Марадони, який залишив цей світ у листопаді минулого року. Примітно, що Дон Дієго також грав у «Наполі», з яким двічі став чемпіоном Італії та виграв Кубок УЄФА, і у його «послідовника» також ім'я Дієго…

«Рука Бога» Марадони на ЧС-1986

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в чемпіонаті Франції забити приголомшливий гол ударом з 68 метрів .

Фото — скріншот із відео

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