Збірна Боснії і Герцеговини втратила лідера перед вирішальним матчем з Україною

Перед завершальним поєдинком відбірного турніру на ЧС-2022 збірна Боснії і Герцеговини, суперник команди України по матчу, що пройде 16 листопада у Зениці, зазнав серйозної втрати.

ОНЛАЙН-ВІДЕО ГОЛІВ МАТЧУ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА — УКРАЇНА

Травма, отримана захисником лондонського «Арсеналу» Сеадом Колашинацом у програному матчі з Фінляндією (1:3) в епізоді, що призвів до вилучення гравця «суомі» Райтали, виявилася доволі серйозною. Відразу зі стадіону футболіста було доставлено до лікарні, де після обстеження йому на ногу було накладено гіпс. Відповідно, у майбутньому протистоянні з Україною він не допоможе своїм партнерам.

Відео травми Колашинаца

Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина втратила шанси кваліфікуватися до фінальної частини ЧС-2022, тоді як Україні для того, щоб посісти друге місце у групі, необхідно здобути перемогу в майбутньому поєдинку та сподіватися на те, що в паралельному матчі Фінляндія не обіграє вдома Францію.

У той же час тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим, розуміючи, що не все тепер залежить від результату нашої команди, вирішив не обмежуватися лише тренувальним процесом перед вирішальним матчем відбірної кампанії. Як повідомляє прес-служба УАФ, «жовто-сині» побували в Михайлівському Золотоверхому соборі, де попросили божого благословення. А вже ввечері у неділю, 14 листопада, делегація нашої збірної вилетить до Сараєва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери бачать Україну фаворитом у майбутньому матчі з Боснією і Герцеговиною.

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