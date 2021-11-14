Не пережив ковід: помер народжений у Вінниці багаторазовий чемпіон Європи

У Москві на 78-му році життя від наслідків коронавірусної інфекції помер знаменитий український спортсмен Анатолій Бондаренко.

«Помер Анатолій Опанасович Бондаренко, пандемія, на жаль, не оминула його. Він деякий час хворів, але коронавірус став останньою краплею. Зараз усі ми перебуваємо на чемпіонаті світу з самбо в Ташкенті. Незабаром пройде нарада всіх керівників та представників національних федерацій, де ми вшануємо пам'ять нашого друга та колеги, це велика втрата і для російського, і для міжнародного самбо», — наводить слова віце-президента Міжнародної федерації самбо Сергія Єлісєєва інформагенція ТАРС.

Народившись у Вінниці в 1943-му, Анатолій розпочав спортивну кар'єру у 19-річному віці та доволі швидко досяг успіхів. Уже в 1963-му Бондаренко, який виступав у ваговій категорії 80−86 кг, уперше став чемпіоном СРСР із самбо, а в 1964-му виборов два «золота», в індивідуальному виступі та командній першості, на чемпіонаті Європи в Берліні.

Загалом за свою кар'єру спортсмен шість разів ставав найсильнішим у СРСР, а також поповнив свою колекцію нагород п'ятьма медалями найвищої проби континентальних першостей. Після завершення виступів на високому рівні осів у Москві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон В'ячеслав Веденін, якому присвятив вірш Роберт Рождественський.

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