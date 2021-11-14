Лідери групи: збірна України здобула другу перемогу у відборі на жіночий Євробаскет-2023

У неділю, 14 листопада, жіноча збірна України провела другий матч у рамках кваліфікації на Євробаскет-2023. «Жовто-сині» грали на виїзді з командою Фінляндії.

Кілька днів тому підопічні Срджана Радуловича створили сенсацію, обігравши в Києві віце-чемпіонок останніх п'яти чемпіонатів Європи — француженок. Підтвердити свій статус лідера «жовто-сині» змогли і в Хельсінкі, здобувши непросту перемогу над господарками — 77:71 (23:13, 17:18, 19:22, 18:18).

Захопивши лідерство зі старту зустрічі, українки забезпечили собі комфортну перевагу у 10 очок після першої чверті — 23:13. Але потім розслабленість у діях наших дівчат дозволила суперницям надолужити гандикап і в середині третьої чверті навіть зрівняти рахунок — 46:46. Утім, Срджан Радулович зміг вчасно струсонути своїх підопічних і в підсумку довести поєдинок до перемоги — 77:71.

Як і в поєдинку з Францією, найрезультативнішим гравцем нашої команди стала Аліна Ягупова (на фото в заголовку), яка виступає за турецький «Фенербахче». Три дні тому вона набрала 33 очки, цього разу — 31. У фінок найбільше набрала Авак Куєр, яка захищає кольори італійської «Рагузи», — в її активі 24 бали.

Становище команд у групі В: 1. Україна — 4 очки (різниця очок — 167:142); 2. Франція — 3 (154:146); 3. Литва — 3 (125:142); 4. Фінляндія — 2 (130:146).

Зазначимо, що свій наступний матч збірна України проведе 24 листопада, коли зіграє на виїзді з Литвою. В іншому матчі групи Франція прийме на своєму майданчику Фінляндію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що баскетболіста Майкла Джордана визнано найбільш високооплачуваним спортсменом в історії.

Фото fbu.ua

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