Гол у свої ворота позбавив Росію прямої путівки на чемпіонат світу: відеоогляди матчів

У неділю, 14 листопада, стартувала програма завершальних матчів відбору на ЧС-2022, фінальна частина якого пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. Компанію Данії, Німеччині, Франції та Бельгії, які забезпечили собі путівки на мундіаль раніше, склали також Португалія, Іспанія та Хорватія.

Кваліфікація ЧС-2022

14 листопада (неділя)

Група А

Португалія — Сербія — 1:2 (Ренату Санчеш, 2 — Тадіч, 33, Мітрович, 90).

Ренату Санчеш, який свого часу вважався одним із головних талантів португальського футболу, забив за національну команду перший гол із 2016 року, коли на чемпіонаті Європи відзначився у воротах Польщі. Але балканці проявили характер, і забивши переможний гол на 90-й хвилині, з першого місця вийшли на чемпіонат світу. А Кріштіану Роналду та компанії тепер доведеться битися у плей-оф…

Люксембург — Ірландія — 0:3 (Даффі, 67, Огбене, 75, Робінсон, 88).

Підсумкове становище команд: 1. Сербія — 20 очок; 2. Португалія — 17; 3. Ірландія — 9; 4. Люксембург — 9; 5. Азербайджан — 1.

Група В

Іспанія — Швеція — 1:0 (Мората, 86).

Греція — Косово — 1:1 (Масурас, 44 — Ррахмані, 76).

Підсумкове становище команд: 1. Іспанія — 19 очок; 2. Швеція — 15; 3. Греція — 10; 4. Грузія — 7; 5. Косово — 5.

Група Н

Хорватія — Росія — 1:0 (Кудряшов, 81, у свої ворота).

Підсумок зустрічі, що проходила у Спліті під акомпанемент сильної зливи на залитому водою газоні за тотальної переваги господарів поля, вирішив єдиний гол, який росіяни забили у свої ворота наприкінці зустрічі. Влучно сказав про гру рідної команди екс-футболіст московського «Спартака» та збірної СРСР Євген Ловчєв. Не можна не погодитися…

Відеоогляд матчу

Словенія — Кіпр — 2:1 (Зайц, 48, Гнезда, 84 — Какуліс, 89).

Київський динамівець Беньямін Вербич отримав травму в середині першого тайму та був замінений на 31-й хвилині.

Мальта — Словаччина — 0:6 (Руснак, 6, 16, Дуда, 8, 69, 80, Де Марко, 72). На 47-й хвилині вилучений Камензулі (Мальта), на 51-й — Теума (Мальта).

Підсумкове становище команд: 1. Хорватія — 23 очки; 2. Росія — 22; 3. Словаччина — 14; 4. Словенія — 14; 5. Кіпр — 5; 6. Мальта — 5.

Група J

Вірменія — Німеччина — 1:4 (Мхітарян, 59, з пенальті — Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4, з пенальті, 50, Хофманн, 64).

Північна Македонія — Ісландія — 3:1 (Аліоскі, 7, Ельмас, 65, 87 — Торстейнссон, 54). На 79-й хвилині вилучений Йоханнессон (Ісландія).

Ліхтенштейн — Румунія — 0:2 (Ман, 8, Банку, 87). На 35-й хвилині Станчу (Румунія) не реалізував пенальті.

Румунський нападник Енес Салі, який з'явився на полі наприкінці зустрічі, став наймолодшим футболістом європейської національної команди, який зіграв у офіційному змагальному матчі. На момент поєдинку з Ліхтенштейном форварду було 15 років і 264 дні, що дозволило перевершити попередній рекорд (15 років 301 день), який належав норвежцю Мартіну Едегору.

Підсумкове становище команд: 1. Німеччина — 27 очок; 2. Північна Македонія — 18; 3. Румунія — 17; 4. Вірменія — 12; 5. Ісландія — 9; 6. Ліхтенштейн — 1.

У понеділок, 15 листопада, в європейській кваліфікації чемпіонату світу зіграють: група С — Північна Ірландія — Італія, Швейцарія — Болгарія; група F — Шотландія — Данія, Ізраїль — Фарерські острови, Австрія — Молдова; група I — Польща — Угорщина, Сан-Марино — Англія, Албанія — Андорра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі вирішальний матч відбору ЧС-2022 між Боснією і Герцеговиною та Україною.

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