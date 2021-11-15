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Спорт

Може, ну його, цей бокс: Ломаченко показав чудеса влучності на баскетбольному майданчику

13:18 15 листопада 2021
Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко активно готується до поєдинку з ганцем Річардом Коммі, який пройде 11 грудня у Нью-Йорку.

Тренування нашого співвітчизника не обмежуються лише роботою у тренажерному залі та на рингу. Зокрема, Василь опублікував у Instagram відео, на якому закидає баскетбольний м'яч у кільце з різних позицій. Варто сказати, що якби не боксерська кар'єра, Лома цілком міг би проявити себе в баскетболі — і це незважаючи на зріст 170 см…

Зазначимо, що також Ломаченко любить у зимовий час грати у хокей, виступаючи за клуб «Аккерман» із рідного Білгород-Дністровського, а також демонструє успіхи в рибалці.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Ломаченко нокаутував японця Масайоші Накатані. Цей бій став першим для українця після поразки від американця Теофімо Лопеса, внаслідок чого наш співвітчизник втратив свої чемпіонські пояси у легкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річний земляк Ломаченко став чемпіоном світу з боксу.

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