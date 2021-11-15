Експерша ракетка світу зникла після звинувачень великого чиновника у домаганнях

Переможниця двох турнірів серії «Великого шолома» у парному розряді китайська тенісистка Шуай Пен зникла після скандального посту, опублікованого в одній із соціальних мереж.

На початку вересня спортсменка публічно звинуватила колишнього прем'єр-міністра країни Чжана Гаолі у неодноразовому сексуальному насильстві. У своєму повідомленні Шуай зазначає, що їхні зустрічі з Чжаном тривали під тиском чиновника протягом кількох років, щоправда, жодних доказів цього слідству вона надати не може.

Через певний час пост було видалено, а пошук на ім'я Пен заблоковано. Також уже майже два тижні тенісистка не виходить на зв'язок. У зв'язку з цим француженка Алізе Корне, яка займає 59-у позицію у світовому рейтингу, запустила на своїй сторінці у Twitter хештег #WhereIsPengShuai — «Де Шуай Пен».

«Нещодавні події в Китаї, пов'язані з гравцем WTA Пен Шуай, викликають глибоке занепокоєння. Як організація, що займається проблемами жінок, ми залишаємося вірними принципам, на яких ми були засновані — рівність, можливості та повага. Ми дякуємо Пен Шуай за її дивовижні мужність та силу, з якими вона виступила. Жінки по всьому світу знаходять свій голос, щоб несправедливість могла бути виправлена. Ми очікуємо, що це питання буде розглянуте належним чином, тобто звинувачення мають бути розслідувані повністю, справедливо, прозоро та без цензури», — відреагували на цю ситуацію у Жіночій тенісній асоціації (WTA).

Зазначимо, що за свою кар'єру Шуай Пен заробила майже 10 млн доларів призових. Серед її досягнень — перемога на Вімблдоні-2013 та «Ролан-Гаррос"-2014 у парному розряді. У лютому 2014-го китаянка була першою ракеткою світу в парному розряді.

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