«Вийняв із коляски соску та втік у кущі»: у маєток сім'ї зірки НХЛ пробрався «нахабний злодій»

Родина зіркового хокеїста клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталс» Олександра Овєчкіна зіткнулася з комічною ситуацією на відпочинку.

Маєток спортсмена атакував справжнісінький злодій — щоправда, пухнастий і з милими лапками. Про кумедний випадок розповіла дружина хокеїста Анастасія Шубська. «Прийшов, витягнув із коляски соску Ілюшину, втік із нею в кущі, повернувся і як ні в чому не бувало зайшов до нас на віллу в пошуках їжі. Ледве його прогнали», — написала жінка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото «злодія».

Зазначимо, що Овєчкін виступає за «Вашингтон» із 2005 року. У 2018-му завоював Кубок Стенлі, а в нинішньому сезоні вийшов на четверте місце у списку найкращих снайперів в історії НХЛ — зараз на його рахунку 742 закинуті шайби в найсильнішій лізі світу. А рекорд (894) належить легендарному Уейну Гретцкі, у якого в березні цього року помер батько.

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