«Ніби не розумію, що відбувається»: олімпійський чемпіон Абраменко все ж таки визнав агресію Росії

Нещодавнє висловлювання олімпійського чемпіона Пхенчхана-2018 з фрістайлу Олександра Абраменка, в якому спортсмен відмовився визнати Росію агресором, викликало хвилю обурення серед співвітчизників.

У ситуацію довелося втрутитися самому спортсмену, який уточнив, що його слова були неправильно передані.

«Звичайно, розумію, що йде агресія збоку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, все, що я міг би сказати, могло бути неправильно сприйняте та використане Росією у пропагандистських цілях. Від свого імені хочу подякувати всім військовослужбовцям, які перебувають на сході України та захищають нашу територію. Хочу побажати їм сили духу, терпіння та бажаю всім повернутися додому живими», — зазначив Абраменко у коментарі «Військовому телебаченню України».

Нагадаємо, Абраменко після успіху на зимовій Олімпіаді-2018 у Пхенчхані також завоював «срібло» на світовій першості, яка проходила в 2019-му в американському Парк-Сіті. У вересні 2018-го український чемпіон одружився з колегою-росіянкою Олександрою Орловою, а в травні 2020-го у пари народився первісток.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська призерка Оліпіади-2020 Ярослава Магучих прокоментувала фото «дружби» з росіянкою.

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