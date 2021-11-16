Олімпійську чемпіонку пограбували в аеропорту

Багаторазова чемпіонка світу та Європи, володарка «золота» Ігор у Ріо з художньої гімнастики Анастасія Татарєва розповіла про те, як стала жертвою злодіїв в аеропорту Барселони. Про те, що сталося, 24-річна росіянка повідомила у своєму Instagram, зізнавшись, що втратила практично всі речі, які брала з собою.

«Прямо в аеропорту забрали рюкзак, в якому, крім iPad, MacBook, гаманця з картами та всією готівкою, були ще права та закордонний паспорт, — написала Анастасія Татарєва. — Відпрацювали професійно, пропажу помітили надто пізно.

Зрозуміло, одразу звернулися до поліції при аеропорту: в'яленько склали протокол, протримали декілька годин, але камери не показали — нам було дуже цікаво дізнатися, коли конкретно було вчинено дію.

Приблизно за годину почалися активні списання з карток, які ми оперативно заблокували. Хлопці сьогодні зібрали флеш-рояль".

«Чому я була така неуважна в ту секунду… Відволіклася на мить і ось тобі на», — додала гімнастка.

За допомогою у поверненні додому спортсменці довелося звернутися до російського консульства.

Зазначимо, що на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році Татарєва у складі збірної Росії виборола «золото» у груповому багатоборстві, а на Іграх-2020 у Токіо вона стала срібною медалісткою. Також у послужному списку спортсменки значаться дві золоті медалі Європейських ігор, шість — чемпіонатів світу та п'ять — першостей Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійській чемпіонці Олені Весніній повернули вкрадені медалі.

Фото Instagram

258

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter