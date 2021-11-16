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Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн відео голів у матчі кваліфікації ЧС-2022

10:15 16 листопада 2021
Боснія і Герцеговина&nbsp;— Україна

У вівторок, 16 листопада, збірна України з футболу на стадіоні «Біліно Поле» у Зениці проведе вирішальний матч групового турніру відбору ЧС-2022 проти команди Боснії та Герцеговини, яка після домашньої поразки від фінів втратила шанси поїхати на світову першість у Катар (початок — о 21:45; арбітр — Антоніо Мігель Матеу Лаос з Іспанії). Нагадаємо, що перший поєдинок суперників у Львові завершився внічию — 1:1.

Як відомо, підопічним Олександра Петракова, щоб фінішувати у групі на другій позиції та пробитися до плей-оф кваліфікації світової першості, потрібно не лише самій перемагати на полі боснійців, а й сподіватися на те, що Фінляндія у Хельсінкі втратить очки у протистоянні з чемпіонами світу французами, які достроково забезпечили собі путівку на ЧС-2022.

У разі рівності очок перший критерій визначення місць у групі — різниця забитих та пропущених м'ячів. В України різниця +1, у Фінляндії — +2. Якщо «жовто-сині» переможуть Боснію в один м'яч, то забити треба хоча б на один гол більше, ніж Фінляндія цього дня (якщо фіни грають унічию з Францією). До речі, у разі рівності очок, а також забитих і пропущених м'ячів, набуде чинності критерій «особисті зустрічі», де перевага в України (1:1 — вдома та 2:1 — на виїзді). Додамо, що перемога над боснійцями з різницею у два м'ячі гарантує Україні друге місце, якщо Фінляндія не переможе Францію.

Відео голів у матчі Боснія і Герцеговина — Україна в режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Становище команд у групі D: 1. Франція — 15 очок (7 матчів; різниця м'ячів — 16:3); 2. Фінляндія — 11 (7; 10:8); 3. Україна — 9 (7; 9:8); 4. Боснія та Герцеговина — 7 (7; 9:10); 5. Казахстан — 3 (8; 5:20).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Італії сенсаційно втратила пряму путівку на чемпіонат світу.

Фото uefa.com

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