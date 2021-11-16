26.33 / 26.53 29.87 / 30.22
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Жорстоке побиття футболістки «ПСЖ»: справа отримала незвичайний оборот

16:05 16 листопада 2021
Ерік Абідаль та Хейра Хамрауї

У справі про жорстоке побиття футболістки «ПСЖ» Хейри Хамрауї стався несподіваний поворот — з'явився новий підозрюваний.

Як відомо, 4 листопада 31-річна Хамрауї зазнала нападу після вечірки, організованої «Парі Сен-Жермен» у ресторані в Булонському лісі. Двоє чоловіків у капюшонах витягли її з машини та побили залізними прутами, після чого втекли. За підозрою в організації нападу на одноклубницю було затримано футболістку «ПСЖ» Амінату Діалло, але після кількох допитів правоохоронці з'ясували, що вона до злочину не причетна, і звільнили дівчину (як виявилося, Аміната навпаки була в одній машині з подругою, коли Хейру витягли з авто і почали бити).

Наразі підозрюваним, як повідомляє Le Monde, став колишній футболіст «Барселони», віцечемпіон світу у складі збірної Франції Ерік Абідаль. Є підстави вважати, що Хейра Хамрауї була його коханкою. Їхні таємні стосунки тривали з 2018 року до літа 2021-го, рівно стільки, скільки футболістка грала в жіночій команді «Барселони». Після повернення до «ПСЖ» дівчина вирішила порвати з одруженим Абідалем (Ерік вже багато років одружений з Хайєт Кабір, від якої у нього п'ятеро дітей), але той з такою постановкою питання був не згоден і нібито вирішив зробити життя дівчини нестерпним. Є також версія, що напад на розлучницю могла організувати дружина Абідаля Хайєт.

Хейра Хамрауї та дружина Еріка Абідаля Хайєт

Французькі ЗМІ пишуть, що Абідаля найближчими днями буде допитано в Парижі в рамках розслідування нападу на Хамрауї після того, як з'ясувалося, що SIM-картка на телефоні футболістки була зареєстрована на Еріка. Крім того, Хамрауї дзвонила 42-річному ексфутболісту наступного дня після нападу на неї.

Нагадаємо, що Ерік Абідаль, якому у 2012 році пересадили печінку, завершив футбольну кар'єру у 2015-му. Він виступав на позиції півзахисника за «Лілль», «Ліон», «Монако» та «Олімпіакос», але найбільший слід залишив із «Барселоною», з якою виграв дві Ліги чемпіонів та чотири титули чемпіона Іспанії. З 2018 по 2020 рік Абідаль був технічним секретарем «Барси», але разом з Хосепом Бартомеу довів клуб до фінансового краху, посварився з Ліонелем Мессі і нарешті залишив клуб минулого літа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бізнесмен-організатор смертельного польоту футболіста Еміліано Сали отримав тюремний термін.

Фото Instagram

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

гроші

З'явиться підстава для утримання: пенсіонерів попередили про випадки, коли вони можуть втратити частину виплат

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

Ольга Голубовська

Питання про походження COVID-19 дискутується, але я поділяю думку, що він створений в лабораторії, — Ольга Голубовська

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.