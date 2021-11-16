Жорстоке побиття футболістки «ПСЖ»: справа отримала незвичайний оборот

У справі про жорстоке побиття футболістки «ПСЖ» Хейри Хамрауї стався несподіваний поворот — з'явився новий підозрюваний.

Як відомо, 4 листопада 31-річна Хамрауї зазнала нападу після вечірки, організованої «Парі Сен-Жермен» у ресторані в Булонському лісі. Двоє чоловіків у капюшонах витягли її з машини та побили залізними прутами, після чого втекли. За підозрою в організації нападу на одноклубницю було затримано футболістку «ПСЖ» Амінату Діалло, але після кількох допитів правоохоронці з'ясували, що вона до злочину не причетна, і звільнили дівчину (як виявилося, Аміната навпаки була в одній машині з подругою, коли Хейру витягли з авто і почали бити).

Наразі підозрюваним, як повідомляє Le Monde, став колишній футболіст «Барселони», віцечемпіон світу у складі збірної Франції Ерік Абідаль. Є підстави вважати, що Хейра Хамрауї була його коханкою. Їхні таємні стосунки тривали з 2018 року до літа 2021-го, рівно стільки, скільки футболістка грала в жіночій команді «Барселони». Після повернення до «ПСЖ» дівчина вирішила порвати з одруженим Абідалем (Ерік вже багато років одружений з Хайєт Кабір, від якої у нього п'ятеро дітей), але той з такою постановкою питання був не згоден і нібито вирішив зробити життя дівчини нестерпним. Є також версія, що напад на розлучницю могла організувати дружина Абідаля Хайєт.

Хейра Хамрауї та дружина Еріка Абідаля Хайєт

Французькі ЗМІ пишуть, що Абідаля найближчими днями буде допитано в Парижі в рамках розслідування нападу на Хамрауї після того, як з'ясувалося, що SIM-картка на телефоні футболістки була зареєстрована на Еріка. Крім того, Хамрауї дзвонила 42-річному ексфутболісту наступного дня після нападу на неї.

Нагадаємо, що Ерік Абідаль, якому у 2012 році пересадили печінку, завершив футбольну кар'єру у 2015-му. Він виступав на позиції півзахисника за «Лілль», «Ліон», «Монако» та «Олімпіакос», але найбільший слід залишив із «Барселоною», з якою виграв дві Ліги чемпіонів та чотири титули чемпіона Іспанії. З 2018 по 2020 рік Абідаль був технічним секретарем «Барси», але разом з Хосепом Бартомеу довів клуб до фінансового краху, посварився з Ліонелем Мессі і нарешті залишив клуб минулого літа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бізнесмен-організатор смертельного польоту футболіста Еміліано Сали отримав тюремний термін.

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