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Спорт

У Португалії арбітр врятував життя футболісту: момент потрапив на відео

18:13 16 листопада 2021
Арбітр Самуель Кунья

Футбольний арбітр Самуель Кунья здійснив геройський вчинок під час матчу між аматорськими португальськими командами «Педрас Рубас» та «Олівейро ду Дору».

Як повідомляє Jornal de Noticias, під час зустрічі 18-річний гравець господарів поля Жозе Габріель пішов у жорстке зіткнення і впав на газон. Футболіст моментально знепритомнів, а його одноклубники та суперники не були до такого готові. На щастя, рефері 32-річний рефері зорієнтувався у ситуації найшвидше, підбіг до Габріеля та надав екстрену медичну допомогу.

Як виявилося, саме рішучість та небайдужість судді врятувала хлопцю життя. Наразі постраждалий перебуває у лікарні під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує.

Після матчу рефері зізнався, що діяв інстинктивно, оскільки раніше не проходив жодних курсів першої медичної допомоги. За порятунок життя футболіста Самуеля нагородили спеціальною «білою карткою» (на фото у заголовку).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер іспанського «Бадахоса» Фернандо Естевес врятував життя футболісту команди суперника.

Фото Jornal de Noticias

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