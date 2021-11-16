Україна перемогла Сербію у відборі на молодіжний Євро-2023: відеоогляд матчу

У вівторок, 16 листопада, молодіжна збірна України, яка раніше обіграла у відборі ЧЄ-2023 суперників із Сербії (1:0), Вірменії (2:1) та Фарер (1:0), зіграла внічию з Північною Македонією (1:1), а також зазнала нищівної поразки на полі французів (0:5), провела на «Арені Львів» поєдинок проти своїх сербських однолітків.

Україна U21 — Сербія U21 — 2:1

Україна: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Сирота, Сич, Михайленко, Бондаренко (Алефіренко, 87), Криськів (Желізко, 71), Мудрик, Судаков (Очеретько, 83), В'юнник (Кухаревич, 82).

Голи: Криськів (9), Судаков (81) — Митрович (78).

Пам'ятаючи про образливу втрату двох очок у Скоп'є, підопічні Руслана Ротаня у грі з сербами не стали відкладати справу в довгу скриньку, і вже на 9-й хвилині Україна після розкішної атаки за участю голкіпера Трубіна, лідера нашої команди Мудрика та півзахисника «Металіста 1925» Криськіва повела у рахунку 1:0.

Надалі наші хлопці продовжували нагнітати ситуацію біля воріт сербів, але надійно на останньому рубежі гостей діяв голкіпер «Црвени Звезди» Гордіч. Врятував воротар балканців свою команду і після того, як на 45+1-й хвилині угорський рефері призначив пенальті у ворота Сербії за фол на Криськіві, відбивши удар Бондаренка. Прямо біда якась у хлопців Ротаня з 11-метровими ударами — нещодавно фарерцям не забили, тепер сербам.

Після перерви збірна України здебільшого дбала про безпеку власних воріт, але, як і в попередньому поєдинку проти македонців, догралася. Сербія зусиллями Мітровича перетворила на гол свій перший же напівмомент — 1:1.

Добре, що за кілька хвилин гості помилилися в обороні, і Судаков після пасу Бондаренка «розстріляв» голкіпера збірної Сербії — 2:1. Як же без нервів…

Ще в одному поєдинку ігрового дня грають збірні Північної Македонії та Франції.

Положення команд у групі Н: 1. Франція — 13 очок (5 матчів); 2. Україна — 13 (6); 3. Північна Македонія — 6 (5); 4. Фарери — 5 (6); 5. Сербія — 6 (6); 6. Вірменія — 3 (6).

У наступному турі (24 березня 2022 року) зіграють: Сербія — Північна Македонія, Франція — Фарери, Вірменія — Україна.

Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд — Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч кваліфікації ЧС-2022 Боснія і Герцеговина — Україна.

Фото uaf.ua

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter