Україна перемогла в гостях боснійців і виборола путівку до плей-оф відбору ЧС-2022: відеоогляд матчу

У вівторок, 16 листопада, збірна України з футболу провела на арені «Біліно Поле» у Зениці вирішальний матч групового турніру ЧС-2022 проти команди Боснії і Герцеговини, яка, втративши після поразки від фінів шанси поїхати на першість світу до Катару, не задіяла у грі із «жовто-синіми» своїх лідерів — травмованих Сеада Колашинаца («Арсенал»), Едіна Джеко («Рома»), а також Міралема П'янича («Бешикташ»), якого ще в ніч перед провальною грою з фінами засікли у нічному клубі за курінням кальяну.

Кваліфікація ЧС-2022. Група D

16 листопада (вівторок)

Боснія та Герцеговина — Україна — 0:2

Україна: Бущан, Соболь (Шапаренко, 63), Забарний, Матвієнко, Тимчик, Степаненко, Малиновський (Сидорчук, 81), Зінченко, Ярмоленко (Караваєв, 81), Циганков (Зубков, 75), Яремчук (Довбик, 75).

Голи: Зінченко (58), Довбик (79).

Виходячи на поле вчорашній іменинник Віктор Циганков та його партнери зі збірної України, яка зіграла внічию у спарингу з Болгарією, чудово усвідомлювали, що, на жаль, цього вечора не все залежить від них (після шести нічиїх у семи зустрічах відбору). Але для очищення совісті потрібно було самим обов'язково обіграти не найоптимальніший склад Боснії і Герцеговини, а вже потім сподіватися, що в паралельному матчі Фінляндія не зможе перемогти чемпіонів світу французів.

У першому таймі наша збірна значно перевершувала суперника у володінні м'ячем та створила біля воріт ексголкіпера «Зорі» Васіля кілька небезпечних моментів. Але далеким «пострілам» Малиновського, Зінченка та Ярмоленка не вистачило точності, не скористався своїм шансом і Яремчук. При цьому з командною швидкістю та спортивною агресією у підопічних Петракова були явні проблеми.

Більш того, найнебезпечніший гольовий момент першого тайму створили перед самою перервою боснійці, коли Хаджикадунич після подачі кутового завдав убивчого удару головою, і лише блискуча реакція Бущана та штанга врятували Україну від гола. У результаті суперники, як і Фінляндія та Франція у Хельсінкі, пішли на перерву з нулями на табло.

До речі, за 15 хвилин до початку матчу на північній трибуні стадіону «Біліно Поле» стався інцидент, повідомляє ресурс N1 Info. Як стверджує видання, місцевим фанатам не сподобалося, що гості уболівальників підняли прапор України. Члени BHFanaticos рушили до гостьових фанатів, через що втрутилася поліція. Джерело інформує, що конфлікт вирішився швидко — поліцейські перегородили шлях фан-групі боснійців.

І все ж невдовзі після перерви Україна вийшла вперед. Після передачі з флангу від Циганкова м'яч відскочив від ноги Ярмоленка, і Зінченко, який набіг, спрямував м'яч до сітки, забивши свій 8-й гол за національну команду, — 0:1.

«Немотивовані» боснійці не стали миритися з таким станом справ і почали штурмувати ворота збірної України. Але в одному з найнебезпечніших епізодів Бущан не дозволив відзначитись Превляку. А на 79-й хвилині форвард «Дніпра-1» Довбик, який вийшов на заміну, під час контратаки «жовто-синіх» втік віч-на-віч з голкіпером і холоднокровно «поховав» збірну Боснії та Герцеговини, а з нею і сподівання фінів — 0:2.

Україна, завершивши груповий турнір без жодної поразки, фінішувала в групі на другому місці і продовжить боротьбу за путівку на чемпіонат світу (Фінляндія у Хельсінкі поступилася Франції — 0:2). Зазначимо, що жеребкування плей-оф відбору ЧС-2022, за підсумками якого 12 збірних розподілять на три групи, відбудеться 26 листопада у Цюріху (Україна буде «несіяною»). Команди проведуть півфінали та фінали (24 та 29 березня 2022 року), які складатимуться з одного матчу. Переможці трьох груп отримають путівки на чемпіонат світу.

Підсумкове становище команд групи D: 1. Франція — 18 очок; 2. Україна — 12; 3. Фінляндія — 11; 4. Боснія та Герцеговина — 7; 5. Казахстан — 3.

Зазначимо, що прямі путівки на чемпіонат світу до Катару здобули 10 переможців груп: Німеччина, Данія, Бельгія, Франція, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.

Ще три перепустки на ЧС-2022 розіграють у плей-оф 10 команд, які фінішували у групах на других місцях (Шотландія, Росія, Північна Македонія, Португалія, Швеція, Італія, Польща, Україна, Туреччина, Уельс), а також два найкращі переможці груп Ліги націй минулого розіграшу, які не посіли за підсумками відбору ЧС-2022 першу чи другу позицію у групі (Австрія та Чехія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Італії сенсаційно втратила пряму путівку на чемпіонат світу.

Фото uefa.com

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