Голандці з тренером в інвалідному візку здобули пряму путівку на ЧС-2022: відеоогляди матчів

У вівторок, 16 листопада, фінішував груповий турнір європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Прямі путівки до Катару здобули 10 переможців груп: Німеччина, Данія, Бельгія, Франція, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.

Ще три перепустки на ЧС-2022 розіграють у плей-оф 10 команд, які фінішували у групах на других місцях (Шотландія, Росія, Північна Македонія, Португалія, Швеція, Італія, Польща, Україна, Туреччина та Уельс), а також два найкращі переможці груп Ліги націй минулого розіграшу, які не посіли за підсумками відбору ЧС-2022 першу чи другу позицію у групі (Австрія та Чехія).

За підсумками жеребкування 26 листопада у Цюріху 12 збірних розподілять на три групи. У них команди проведуть півфінали та фінали (24 та 29 березня 2022 року), які складатимуться з одного матчу. Переможці трьох груп отримають путівки до чемпіонату світу.

Кваліфікація ЧС-2022

16 листопада (вівторок)

Група D

Боснія та Герцеговина — Україна — 0:2 (Зінченко, 58, Довбик, 79).

Фінляндія — Франція — 0:2 (Бензема, 66, Мбаппе, 76).

Форвард «Реала» та збірної Франції Карім Бензема взяв участь у 32 забитих м'ячах в останніх 23 матчах за клуб та збірну (23 голи, 9 гольових передач).

Зазначимо, що збірна Казахстану, яка завершила відбірний цикл раніше, у товариському матчі перемогла команду Таджикистану — 1:0 (Зайнутдінов, 12).

Підсумкове становище команд: 1. Франція — 18 очок; 2. Україна — 12; 3. Фінляндія — 11; 4. Боснія та Герцеговина — 7; 5. Казахстан — 3.

Група Е

Уельс — Бельгія — 1:1 (Мур, 32 — де Брюйне, 12).

Чехія — Естонія — 2:0 (Брабец, 59, Сікора, 85).

Підсумкове становище команд: 1. Бельгія — 20; 2. Уельс — 15; 3. Чехія — 14; 4. Естонія — 4; 5. Білорусь — 3.

Група G

Нідерланди — Норвегія — 2:0 (Бергвейн, 84, Депай, 90+1).

За кілька днів до вирішальної зустрічі у Роттердамі головний тренер голандців Луї ван Гал потрапив у неприємну ситуацію. Після одного із тренувань 70-річний фахівець на велосипеді повернувся до готелю, а коли злазив із нього, то впав і серйозно пошкодив стегно.

Так уже збіглося, що шість років тому ван Гал уже переніс операцію на стегні — саме його травмував цього разу. Тренера «помаранчевих» доправили до лікарні, проте обстеження показало, що хірургічне втручання не потрібне.

Незважаючи на травму, ван Гал все одно не випав із тренувального процесу, даючи вказівки підопічним із гольф-кара, на якому з'являвся на полі.

Більше того, у матчі з норвежцями, перемога в якому принесла збірній Нідерландів пряму путівку на ЧС-2022, тренер керував своєю командою, сидячи в інвалідному візку.

Чорногорія — Туреччина — 1:2 (Бечирай, 4 — Керем Актюркоглу, 22, Оркан Кекчю, 60).

Завдання турків перемогти Чорногорію та посісти в групі одне з двох перших місць значно полегшив спалах у таборі господарів коронарвірусу, які через зараження COVID-19 недорахувалися Стевана Йоветича, Адама Марушича, Небойші Косовича та Уроша Джорджевича.

Гібралтар — Латвія — 1:3 (Уокер, 7 — Гутковський, 25, Улдрікіс, 55, Кролліс, 75).

Підсумкове становище команд: 1. Нідерланди — 23; 2. Туреччина — 21; 3. Норвегія — 18; 4. Чорногорія — 12; 5. Латвія — 9; 6. Гібралтар — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол у свої ворота позбавив Росію прямої путівки на чемпіонат світу.

Фото uefa.com

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