Точно не Росія: з ким Україна зіграє у плей-оф відбору ЧС-2022

Збірна України з футболу, яка після перемоги у Зениці над командою Боснії і Герцеговини (2:0) та виграшу французів на полі фінів (2:0) гарантувала собі друге місце у групі, дізналася можливих суперників у плей-оф чемпіонату світу.

Перед жеребкуванням 26 листопада в Цюріху (початок — о 18:00) «жовто-сині» разом із командами Туреччини, Польщі, Північної Македонії, а також Австрії та Чехії, що вийшли з Ліги націй, потрапила до числа «несіяних». А оскільки УЄФА через політичну ситуацію, як і раніше, розводить збірні України та Росії, то команда Олександра Петракова, який після найближчого засідання виконкому УАФ має позбутися придатка «в. о.» і повноцінно очолити команду, може зіграти у півфіналі плей-оф з одним із п'яти суперників — Португалією, Шотландією, Італією, Швецією чи Уельсом.

За підсумками жеребкування 12 команд, що будуть розбиті на три групи, проведуть півфінали та фінали (24−25 та 28−29 березня 2022 року), які складатимуться з одного матчу (Україна точно зіграє півфінал на полі опонента). Переможці трьох груп отримають путівки на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що безпосередньо у фінальний турнір ЧС-2022 пробилися 10 переможців груп — Німеччина, Данія, Бельгія, Франція, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди, яким уже склали компанію господарі турніру катарці, а також представники південноамериканського відбору Бразилія та Аргентина.

Як відомо, фінальний турнір чемпіонату світу за участю 32 команд пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Жеребкування заплановане на квітень 2022-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол у свої ворота позбавив збірну Росії прямої путівки на чемпіонат світу.

Фото uaf.ua

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