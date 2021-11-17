У суботу, 20 листопада, у присутності 500 уболівальників на рингу виставкового центру ACCO International у Києві відбудеться боксерський поєдинок за титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) між чинним володарем поясу українцем Артемом Далакяном (20 перемог, 14 з них — нокаутом) та панамцем Луїсом Консепсьоном (39 перемог, 28 з них — нокаутом, 8 поразок).

«Консепсьон — хороший суперник, дуже досвідчений, має величезну кількість боїв, багато нокаутів, — заявив 34-річний Артем Далакян. — Гідний суперник, з яким я налаштовуюсь на гарну битву. Ми працювали достатньо, і я готуюся до 12 раундів.

Деякі спаринг-партнери були майже однакового зросту з ним. Схожість була 80% - такі спаринг-партнери у мене були, і я з ними добре відстояв".

«Я повністю задоволений своєю підготовкою до бою та роботою моєї команди, — зазначив 36-річний Луїс Консепсьон, який прилетів до України 15 листопада. — Далакян — невловимий боксер. Я маю зброю, щоб протистояти цьому.

Поважаю Далакяна, він — чемпіон світу. Але я приїхав для того, щоб продемонструвати свій найкращий бокс і забрати його чемпіонський титул з України".

У прямій трансляції бій Далакян — Консепсьон на території України (початок — не раніше 21:00) покаже у прямій трансляції відеосервіс MEGOGO.

Бокс. Бій за титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі

20 листопада (субота)

Артем Далакян — Луїс Консепсьон 21:00 MEGOGO

Зазначимо, що вартість квитків на майбутній поєдинок (на арену потраплять лише вакциновані глядачі або ті, які мають негативні тести на COVID-19) становить від 1000 до 3000 гривень.

Букмекери у майбутній битві практично не сумніваються в успіху нашого боксера, який проведе п'ятий захист титулу. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу Далакяна приймає з коефіцієнтом 1,06, на виграш Консепсьона — 8,00.

Гонорар між боксерами буде розподілено у пропорції 55 на 45 відсотків: українець отримає 165 550 доларів, панамець — 135 450.

Нагадаємо, що Артем Далакян завоював титул чемпіона світу WBA у 2018 році, перемігши американця Брайяна Вілорію. Свій останній поєдинок українець провів у лютому 2020-го, здолавши одноголосним рішенням суддів венесуельця Хосбера Переса (причому половину бою Артем провів зі зламаною рукою).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з боксу Кіда Гелехеда брутально нокаутували на очах у співвітчизників.

Фото Володимира ДУБИКА

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