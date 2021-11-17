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Спорт

Сальто в бікіні та стрункі ніжки: Марта Костюк запалила на Сейшелах

12:06 17 листопада 2021
Марта Костюк

Зірка, що сходить, українського тенісу, 19-річна Марта Костюк, яка пропустила Олімпійські ігри в Токіо через травму плеча, весело відпочила на Сейшелах в Індійському океані. Причому, судячи з фото та відео, які друга ракетка України розмістила на своїй сторінці в Instagram, запалювала вона не одна, а зі своїм хлопцем та подругою по збірній України Катариною Завацькою.

«У цьому суть спогадів: їх не можна забути. Сейшельські острови», — написала Марта Костюк, яка дебютувала за підсумками сезону серед 50 найкращих світового рейтингу.

Марта Костюк та Катарина Завацька

У коментарях Мартою захопилися не лише вболівальники, а й подруги зі збірної України — сестри Людмила та Надія Кіченок.

Нагадаємо, що чотири роки тому Марта Костюк стала чемпіонкою юніорського Australian Open у одиночному розряді та US Open у парному. За кар'єру в тенісі українка заробила майже 1,3 млн доларів «брудними».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк вибила з турніру в Румунії чемпіонку US Open.

Фото Instagram

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