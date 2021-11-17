Україна привітала відмовницю Оксану Баюл із днем народження: мережа не в захваті

Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці у Facebook привітав олімпійську чемпіонку Оксану Баюл, яка відмовилася від громадянства нашої країни, з днем народження і нарвався на шквал критики в мережі.

Напередодні знаменита фігуристка, яка принесла незалежній Україні перше «золото» Олімпійських ігор, відзначила 43-річчя. У зв'язку з цим НОК України побажав спортсменці кохання, благополуччя та здоров'я, щастя та удачі.

Щоправда, уболівальники в коментарях одразу пригадали Баюл слова, які вона написала у себе в Instagram: «Народилася росіянкою, здобула „золото“ для України, помру американкою». Мовляв, навіщо вітати американку-росіянку.

Незабаром обурливих коментарів під постом набралося стільки, що авторам довелося їх видалити та залишити лише доброзичливі повідомлення.

Нагадаємо, що минулого літа (вже після відмови від громадянства України) спортсменка на День незалежності України виставила у мережі фото з американським прапором. «Якщо тебе не люблять — не випрошуй любов. Якщо тобі не вірять — не виправдуйся. Якщо тебе не цінують — не доводь», — підписала знімок Баюл.

Як відомо, після тріумфу на зимових Олімпійських іграх у Ліллехаммері у 1994 році Оксана Баюл переїхала на постійне місце проживання до США, де тренує дітей та виховує 5-річну доньку Софію.

Оксана Баюл із донькою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Оксана Баюл розповіла про проблеми з алкоголем та вигадану аварію.

Фото Instagram

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