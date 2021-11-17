Маленький син чемпіона світу втопився у сімейному басейні в день народження батька

Однорічний син зірки регбі Жанні дю Плессі втопився у сімейному басейні лише через два дні після хрещення. Трагедія сталася напередодні, коли знаменитий спортсмен, який зіграв 70 матчів за збірну ПАР, святкував свій 39-й день народження, повідомляє The Sun.

Колишній гравець збірної ПАР Рудольф Страулі, який нині є виконавчим директором нинышнього клубу дю Плессі «Лайонс», підтвердив цю сумну новину.

«Я можу підтвердити факт трагедії. Його однорічний син втопився минулої ночі, моє серце розбите», — написав Рудольф Страулі, виставивши фото дю Плессі, який тримає на руках свого малюка поряд із дружиною Ронель.

Зазначимо, що у 2007 році Жанні дю Плессі разом зі своїм молодшим братом Бісмарком став у складі збірної ПАР чемпіоном світу з регбі.

Жанні дю Плессі провів у складі збірної ПАР 70 матчів

Видання зазначає, що у дю Плессі та його дружини є ще двоє дітей — дочки Розалі та Хеле.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько голкіпера «Ліверпуля» та збірної Бразилії Аліссона Бекера втопився на батьківщині.

Фото РА

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