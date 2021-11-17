Парад неадекватів: команда під назвою країни-агресора виграла футбольний турнір в Україні

Схоже, у Кривоозерській територіальній громаді Первомайського району Миколаївської області дехто мешкає в іншій реальності. На сході нашої країни вже сім років триває вбивча війна, а в тамтешніх змаганнях з футболу, як ні в чому не бувало, виступає команда під назвою країни-агресора — «Росія-Сад».

Про нагородження призерів місцевих чемпіонату та Кубка гордо відрапортувала офіційна сторінка Кривоозерської селищної ради у Facebook. У повідомленні зокрема сказано, що команда «Росія-Сад» (на фото в заголовку) стала володарем Кубка і в поєдинку за Суперкубок обіграла переможця першості команду ТМ «Кривоозерська» (2:1). Парад неадекватів. У когось замість мізків точно сміття. Там же діти грають…

Коментарі до посту поряд із привітаннями рясніють словами обурення. Зокрема, вже звучать заклики перейменувати команду на «Росія-Зад», а самих футболістів усім складом відправити «за порєбрік». При цьому уточнюється, що Кривоозерська селищна рада обмежила список людей, які можуть залишити коментарі до цього посту у соцмережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син ексфутболіста збірної України Марлоса засвітився з образливим для Путіна предметом.

Фото Facebook

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