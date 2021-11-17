На «Камп Ноу» босоніж: олімпійський чемпіон гратиме у «Барселоні» за 1 євро на тиждень

У середу, 17 листопада, «Барселона» презентувала на «Камп Ноу» свого зіркового новачка, 38-річного олімпійського чемпіона Токіо, найтитулованішого футболіста світу Дані Алвеса, який зможе виступати за команду Хаві лише з січня, коли відкриється трансферне вікно.

При цьому бразильський захисник з'явився перед уболівальниками та журналістами у піджаку та шльопанцях на босу ногу. І не просто так. В аналогічному взутті Алвес постав на публіці вперше як гравець «Барселони» у 2008 році.

«Деякі речі змінюються, а інші залишаються колишніми», — прокоментував своє вбрання 38-річний футболіст, який виступатиме в «Барсі» під 8-м номером.

Дані Алвес під час презентації футболістом "Барси" у 2008 році

До речі, перед заходом футболіст, який погодився (з урахуванням фінансових проблем клубу) грати у «Барселоні» за 1 євро на тиждень, відірвав шматок газону та понюхав. «Пахне «Камп Ноу»! Пахне титулами! Пахне трофеями», — пожартував бразилець.

Нагадаємо, що Дані Алвес грав за «Барселону» у 2008--2016 роках (391 матч, 21 гол, 101 асист), вигравши з каталонцями 23 трофеї, зокрема, шість разів ставши чемпіоном Іспанії і тричі здобувши Кубок чемпіонів. Зашалом же в активі найтитулованішого футболіста світу 43 трофеї, завойовані за час виступів у шести клубах та збірній Бразилії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дані Алвес під час карантину знайшов незвичайний підробіток.

Фото ФК «Барселона»

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