Воскреслого після «смерті» ексфутболіста «Шальке» засудили до тюремного терміну

Колишній футболіст «Шальке» Хіаннік Камба, якого чотири роки вважали загиблим, а потім несподівано виявили живим у німецькому регіоні Рур, отримав тюремний термін за інсценування власної смерті (внаслідок шахрайства зі страхуванням життя він та його дружина отримали 1,2 мільйона євро), повідомляє Bild.

35-річного уродженця ДР Конго Камба та його 41-річну дружину-німкеню напередодні було засуджено до 3 років і 10 місяців тюремного ув'язнення.

Хіаннік Камба та його дружина у залі суду

Початок великої афери було покладено у 2016 році, коли Камба вирушив на батьківщину до Африки. 9 січня 2016 року ЗМІ повідомили про те, що футболіст загинув в автокатастрофі. Після того, що сталося, дружина Камба подала заявку на отримання виплат зі страхування життя і отримала значну суму, використовуючи свідоцтво про смерть з ДР Конго як доказ загибелі гравця.

Пара раніше оформила страховий поліс на 600 тисяч євро, який подвоювався у разі смерті внаслідок нещасного випадку. Примітно, що шахрайка намагалася оформити поліс на 4 млн євро, але страхова компанія відхилила заявку.

Крім того, дружина Камби отримала також близько 100 тисяч євро як компенсацію від хімічного заводу, на якому Хіаннік працював після завершення своєї професіональної футбольної кар'єри.

Зазначимо, що Камба виступав за молодіжну команду «Шальке» разом із легендарним нині голкіпером «Баварії» Мануелем Нойєром, а у 2008—2015 роках грав за клуби нижчих дивізіонів Німеччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що темношкірі шахраї з Росії «розвели» футбольний клуб з Італії на 800 тисяч євро.

Фото bild. de

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