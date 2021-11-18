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Спорт

Петраков у збірній України позбавився приставки «в.о.»: із тренером підписано новий контракт

9:32 18 листопада 2021
Олександр Петраков

Важка виїзна перемога над Боснією і Герцеговиною (2:0) дозволила збірній України посісти друге місце у відбірній групі та пробитися до плей-оф за право виступити у фінальному турнірі ЧС-2022.

Готувати «жовто-синіх» до майбутніх поєдинків, суперників по яким наша команда дізнається за підсумками жеребкування 26 листопада в Цюриху, буде тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим. При цьому наставник уже працюватиме без приставки «в.о.» — після повернення із Зениці з Олександром Васильовичем підписали повноцінний контракт до 30 грудня 2022-го, тобто до завершення фінального турніру ЧС-2022, з можливістю його пролонгації до 30 червня 2024 року.

Олександр Петраков із президентом УАФ Андрієм Павелком

Нагадаємо, що Петраков очолив національну збірну 18 серпня. Під керівництвом фахівця «жовто-сині» провели 7 матчів (5 офіційних та 2 товариських), у яких не зазнали жодної поразки — 2 перемоги та 5 нічиїх. Наступні поєдинки в національної команди заплановані на кінець березня 2022-го в рамках плей-оф за право зіграти на ЧС-2022.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України точно не зіграє з Росією у плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Фото Facebook Андрія Павелка

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