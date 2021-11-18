Ледве не зніс голову: зірковий футболіст відзначився диким фолом у матчі відбору на ЧС-2022

Жахливий епізод стався в матчі відбірного турніру на ЧС-2022 у південноамериканській зоні між збірними Чилі та Еквадору.

На 14-й хвилині зустрічі гравець команди господарів Артуро Відаль, який виступає за міланський «Інтер», вирішив у стрибку дістати ногою м'яч, що високо летів, але замість цього лише заїхав бутсою в стилі кунг-фу в обличчя еквадорцю Феліксу Торресу.

Арбітр одразу ж вилучив грубіяна з поля, а постраждалий після наданої допомоги, на щастя, зміг продовжити гру. «Я досі не можу в це повірити. Можу лише вибачитися перед товаришами по команді, тренерським штабом, своєю сім'єю та всією моєю країною. Будемо боротися до кінця!» — написав Відаль на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що чилійці, залишившись у меншості, не змогли нічого протиставити супернику та поступилися — 0:2.

Відеоогляд матчу

Зазначимо, що ця поразка стала для збірної Чилі першою після серії з трьох перемог поспіль у відбірному циклі. На даний момент команда посідає шосте місце з відставанням в одне очко від четвертого рядка, що дає право пробитися на ЧС-2022.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст у стрибку прямою ногою «вирубив» суперника в товариському матчі.

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