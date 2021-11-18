Не пропустив жодного матчу з 1990-х: фаната збірної Англії знайшли мертвим в Італії

Трагедією завершилася поїздка фанатів збірної Англії на відбірний матч ЧС-2022 проти збірної Сан-Марино, який відбувся 15 листопада у столиці карликової держави Серравалле.

Як повідомляє видання The Sun, вранці в день, коли мала відбутися гра, у знаменитому каналі Гранде у Венеції знайшли бездиханне тіло. За кредитною карткою, яка була в загиблого, вдалося встановити його особу — ним виявився 60-річний англієць Кевін Норман.

60-річний Кевін Норман

Італійська поліція опитала друзів покійного, тепер слідчі чекають на результати розтину, щоб встановити причину смерті.

У соцмережах соратники Нормана описують його як легенду, який не пропустив за 40 років жодного матчу рідного «Уотфорда» та підтримував національну збірну в домашніх та виїзних поєдинках із 1990-х. Також фанати закликають вшанувати пам'ять померлого друга в майбутньому домашньому матчі з «Манчестер Юнайтед» оплесками на 60-й хвилині.

Нагадаємо, що збірна Англії розгромила Сан-Марино (10:0), повторивши результат своєї найбільшої перемоги в історії (над США в 1964-му), та забезпечила собі вихід до фінальної частини ЧС-2022.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на стадіоні «Альянц-Арена» помер фотограф Ханс Раухштайнер, який пропрацював у «Баварії» майже 40 років.

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