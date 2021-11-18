Наречена зіркового форварда «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес, вагітна близнюками, влаштувала грандіозне святкування чотириріччя для спільної з футболістом дочки Алани Мартіни.

Судячи з відео, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram красуня-мати, для Алани та її гостей було орендовано цілий павільйон із атракціонами. Щоправда, свято проходило без тата дівчинки — Кріштіану перебував у розташуванні збірної Португалії, в якої попереду були вирішальні матчі відбору на ЧС-2022. Його замінив екс-партнер із мадридського «Реала» бразилець Марсело, який також був запрошений разом зі своєю дитиною та влаштував дітям імпровізований футбольний матч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати Кріштіану Роналду відмовляє сина від весілля з Джорджіною Родрігес.

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