9 секунд на нокаут: боєць «вирубив» суперника до непритомності
Яскравий, але швидкоплинний поєдинок видали на турнірі зі змішаних єдиноборств Hardcore MMA у Москві російські бійці Хадіс Ібрагімов та Денис Полєхін.
Після стартового гонгу суперники зійшлися віч-на-віч, і Ібрагімов сильним ударом відправив суперника в глибокий нокаут. На секундомірі було відраховано лише 9 секунд від моменту початку бою.
Додамо, що уродженець Дагестану, який є дворазовим чемпіоном Європи з бойового самбо, у 2019−2020 роках провів чотири поєдинки в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), але у всіх програв — і в підсумку з ним було розірвано контракт.
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