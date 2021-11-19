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Спорт

9 секунд на нокаут: боєць «вирубив» суперника до непритомності

11:30 19 листопада 2021
Хадіс Ібрагімов

Яскравий, але швидкоплинний поєдинок видали на турнірі зі змішаних єдиноборств Hardcore MMA у Москві російські бійці Хадіс Ібрагімов та Денис Полєхін.

Після стартового гонгу суперники зійшлися віч-на-віч, і Ібрагімов сильним ударом відправив суперника в глибокий нокаут. На секундомірі було відраховано лише 9 секунд від моменту початку бою.

Додамо, що уродженець Дагестану, який є дворазовим чемпіоном Європи з бойового самбо, у 2019−2020 роках провів чотири поєдинки в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), але у всіх програв — і в підсумку з ним було розірвано контракт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з боксу Кіда Гелехеда брутально нокаутували на очах у співвітчизників.

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