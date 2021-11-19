«Мій володар «Золотого м'яча»: Зінченко нарвався на тролінг від гравців «МанСіті»

Півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної України Олександр Зінченко після переможного матчу «жовто-синіх» із боснійцями у Зениці (2:0) прилетів до Києва, де взяв участь у засіданні виконкому Української асоціації футболу (УАФ).

При цьому футболіст не втратив можливості доторкнутися до нагороди найкращому гравцю світу — «допоміг» Олександру в цьому реальний володар «Золотого м'яча» Ігор Бєланов, який 1986-го завоював почесний індивідуальний трофей.

У коментарях не преминули відзначитися зіркові одноклубники Зінченка з «МанСіті». «Вітаю, Алексе», «Мій володар «Золотого м'яча», — написали португальці Бернарду Сілва та Жоау Канселу. До речі, за підсумками жеребкування раунду плей-оф відбору на ЧС-2022 збірні України та Португалії цілком можуть зустрітися між собою у боротьбі за путівку на мундіаль — там уже жарти точно будуть відкинуті…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченку дісталося від уболівальників за спільне фото з Хабібом.

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