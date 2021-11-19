Знаменитий французький мотофристайлер Том Паже, який п'ять разів у своїй кар'єрі вигравав всесвітні екстремальні ігри (X Games), продемонстрував захоплюючий трюк.

36-річний спортсмен першим об'єднав два складні стрибки — дабл фронтфліп із бейсджампом — виконавши надскладний трюк у французькому курортному містечку Аворіаз. Том розігнався семиметровою рампою на швидкості 80 км/год та стрибнув з обриву більш ніж на 55 метрів, після чого у вільному падінні почав опускатися з мотоциклом на швидкості 150 км/год, перш ніж розкрився парашут.

«Немає кращого місця для цього трюку, ніж Аворіаз! Це чарівне містечко з дерев'яними будинками та чудовою інфраструктурою в оточенні природи. Це курортне містечко надихає на фрірайд, і лише тут я знайшов вертикальну скелю заввишки 130 м. Потрібно було дотриматися всіх умов, адже ми не могли упустити жодної деталі.

Траєкторія польоту Паже на мотоциклі

Цей проект стане вирішальним у моїй кар'єрі: поєднання двох моїх улюблених захоплень — мотофристайлу та парашутного спорту. Він також стане визначальним у моєму житті: мені подобається дивувати людей та проявляти себе там, де цього найменше очікують. Для фристайлера створити не означає винайти новий трюк, це про те, як реалізувати ідею, незважаючи на фізичні чи технічні труднощі", — поділився своїми емоціями Паже після виконаного стрибка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 14-річний іспанський мотогонщик Уго Міллан загинув у страшній аварії.

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