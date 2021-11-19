«Динамо» перед битвою з «Баварією» забило шість м'ячів «Чорноморцю»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 19 листопада, поєдинком у Києві стартував 15-й тур чемпіонату України з футболу .

Чемпіонат України. 15-й тур

19 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» — «Динамо» — 1:6 (Ісаєнко, 44 — Буяльський, 27, 58, з пенальті, Вітіньо, 30, 37, Гармаш, 49, Кулач, 82).

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Андрієвський, Шепелєв (Гармаш, 46), Вітіньо (де Пена, 72), Циганков (Антюх, 72), Буяльський (Лєднєв, 76), Шкурін (Кулач, 65).

На прохання київського клубу, який готується до матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської «Баварії», номінально гостьовий поєдинок для «біло-синіх» був зіграний на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського у столиці країни (при цьому гра другого кола, номінально домашня пройде в Одесі).

У складі «Чорноморця» виступає одразу 14 футболістів, орендованих у «Динамо», і одним із головних питань перед зустріччю було, чи зможуть вони зіграти проти своєї команди. Керівництво киян, зокрема головний тренер Мірча Луческу, пішли назустріч «морякам» та дозволили всім без винятку гравцям узяти участь у поєдинку. У результаті п'ять футболістів, контракт яких належить «біло-синім» (Біловар, Скорко, Кузик, Ісаєнко, Тлумак), вийшли на поле з перших хвилин, ще троє (Михайленко, Кадирі та Білошевський) з'явилися з лави запасних після перерви.

Динамівці довго «запрягали», колекціонуючи неточні удари на перших хвилинах, а Циганков поцілив у стійку воріт номінальних господарів. Однак наприкінці півгодини гри «біло-сині» все ж таки домоглися свого. Відкрив рахунок Буяльський після того, як м'яч відскочив до нього після прострілу Миколенка, а подвоїв перевагу киян за кілька хвилин Вітіньо, дальнім ударом поціливши у верхній кут воріт.

Єдиний бразильський легіонер «Динамо» незабаром оформив дубль, але перед самою перервою одесити «розпечатали» ворота Бущана — зробив це один із орендованих динамівців Ісаєнко, розстрілявши ворота зблизька після подачі з кутового.

Із початком другого тайму динамівці продовжили куражитися. Гармаш, вийшовши на заміну в перерві, класним обвідним ударом метрів із 25 «поклав» м'яча точно в кут, а потім Денис заробив пенальті для «біло-синіх», коли після його удару м'яч влучив у руку захиснику, і Буяльський реалізував пенальті, оформивши «дубль»

Навіть маючи таку перевагу, динамівці не зупинялися. Зокрема, Вітіньо гостро скидав у бік воріт, але голкіпер зреагував, Андрієвський здалеку не влучив у ворота, а після удару Миколенка м'яч пролетів зовсім поряд зі стійкою. Але забити вдалося Кулачу, який відгукнувся на навіс де Пени — для найкращого бомбардира УПЛ минулого сезону цей гол став першим у футболці «Динамо».

У підсумку, 6:1 — більш ніж переконлива перемога «Динамо», яка вивела киян на перше місце в таблиці і, напевно, додала впевненості футболістам перед відповідальним домашнім матчем Ліги чемпіонів проти «Баварії».

Положення команд:

1. «Динамо» — 38 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 35 (14);

3. «Зоря» — 29 (14);

4. «Ворскла» — 28 (14);

5. «Дніпро-1» — 28 (14);

6. «Олександрія» — 23 (14);

7. «Десна» — 21 (14);

8. «Верес» — 19 (14);

9. «Металіст 1925» — 19 (14);

10. «Рух» — 13 (13);

11. «Колос» — 11 (13);

12. «Чорноморець» — 11 (15);

13. «Львів» — 10 (14);

14. «Інгулець» — 9 (13);

15. «Минай» — 8 (13);

16. «Маріуполь» — 7 (14).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»).

Також у рамках 15-го туру будуть зіграні такі матчі: «Львів» — «Зоря», «Шахтар» — «Рух», «Дніпро-1» — «Олександрія» (20 листопада), «Минай» — «Інгулець», «Ворскла» — «Маріуполь», «Десна» — «Колос» (21 листопада), «Верес» — «Металіст 1925» (22 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній футболіст «Зірки» та «Олександрії» Денис Ковба.

Фото ФК «Динамо»

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