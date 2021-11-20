У вівторок, 23 листопада, київське «Динамо» на столичному «Олімпійському» проведе передостанній матч групової стадії Ліги чемпіонів проти найсильнішого клубу Німеччини «Баварії» (арбітр — Халіл Мелер з Туреччини). Нагадаємо, що в першій зустрічі суперників на «Альянц Арені» команда Мірчі Луческу була розгромлена — 5:0.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ДИНАМО» — «БАВАРІЯ»

Перед очним протистоянням кияни та мюнхенці провели чергові поєдинки у своїх чемпіонатах. «Динамо» у формально гостьовому матчі української прем'єр-ліги розгромило на столичній арені імені Валерія Лобановського «Чорноморець» — 6:1 (Буяльський, 27, 58, з пенальті, Вітіньо, 30, 37, Гармаш, 49, Кулач, 82 — Ісаєнко, 44) і повернуло собі лідерство, з 38 очками лише за додатковими показниками випереджаючи «Шахтар».

У свою чергу, команда Юліана Нагельсманна в поєдинку 12-го туру німецької бундесліги сенсаційно програла в гостях «Аугсбургу» — 1:2 (Левандовські, 38 — Педерсен, 23, Хан, 35), але з 28 очками продовжує лідирувати, випереджаючи на один пункт дортмундську «Борусію».

Відеоогляд матчу «Аугсбург» — «Баварія» — 2:1

У прямій трансляції поєдинок «Динамо» — «Баварія» на території України покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Також прямий ефір із Києва заплановано на телеканалі «Матч! Футбол 2» (Росія).

Ліга чемпіонів. Група Е. 5-й тур

23 листопада (вівторок)

«Динамо» — «Баварія» 19:45 MEGOGO, Volia TV, «Матч! Футбол 2»

В іншому поєдинку в групі (о 22:00) на арені «Камп Ноу» зіграють іспанська «Барселона» та португальська «Бенфіка».

Положення команд: 1. «Баварія» — 12 очок; 2. «Барселона» — 6; 3. «Бенфіка» — 4; 4. «Динамо» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери зробили свої прогнози на матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Баварія».

Фото ФК «Динамо»

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