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Спорт

«Візьміть хоч воду поносити»: Зінченко «попросився» до нової команди чемпіонів

9:18 20 листопада 2021
Олександр Зінченко

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, якого затролили одноклубники по «Манчестер Сіті» за фото із «Золотим м'ячем», після матчів за «жовто-синіх» проти Болгарії (1:1) та Боснії і Герцеговини (2:0) відбув до розташування городян.

В аеропорту на футболіста чекала несподівана зустріч із гравцями Natus Vincere — кіберспортивної команди, яка днями перемогла на турнірі PGL Major Stockholm 2021 у столиці Швеції та стала власником чека на 1 мільйон доларів.

Спільне фото було опубліковане на офіційній сторінці Na'Vi в Instagram, на яку підписано 1,2 млн користувачів (у футболіста — 1,4 млн підписників). Відзначився у коментарях і сам Зінченко. «Візьміть до команди! Хоча б воду поносити», — написав Олександр, на що отримав відповідь: «Щось точно придумаємо».

Додамо, що в найближчому турі англійської прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» прийме на своєму стадіоні «Евертон», а потім у рамках групового турніру Ліги чемпіонів також удома зіграє із французьким «ПСЖ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченку дісталося від уболівальників за фото з Хабібом.

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