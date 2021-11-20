У вівторок, 23 листопада, київське «Динамо» в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на НСК «Олімпійський» у Києві проти лідера квартету — мюнхенської «Баварії», яка не втратила в нинішньому турнірі жодного очка (початок — 19:45).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ МАТЧУ «ДИНАМО» — «БАВАРІЯ»

У другому турі команди зустрічалися між собою на «Альянц Арені» в Мюнхені, і господарі завдали динамівцям однієї з найбільших поразок за час виступів у єврокубках — 5:0 (Левандовські, 12, 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Чупо-Мотінг, 87). При цьому в історії протистояння з «Баварією» на міжнародній арені у «біло-синіх» позитивна статистика саме домашніх матчів — три перемоги та дві поразки за загальної різниці м'ячів 10:7.

Тим не менш, букмекери в майбутньому поєдинку віддають беззаперечну перевагу мюнхенцям, виставивши такі коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога «Динамо» — 10,50, нічия — 6,30, виграш «Баварії» — 1,25.

«Фаворит»: перемога «Динамо» — 11,50, нічия — 6,50, виграш «Баварії» — 1,27.

1xBet: перемога «Динамо» — 12,50, нічия — 6,50, виграш «Баварії» — 1,26.

«Олімп»: перемога «Динамо» — 11,00, нічия — 6,44, виграш «Баварії» — 1,27.

William Hill: перемога «Динамо» — 13,00, нічия — 6,00, виграш «Баварії» — 1,22.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в групі Е змагатимуться на «Камп Ноу» каталонська «Барселона» та лісабонська «Бенфіка» (початок — о 22:00).

Положення команд групи E: 1. «Баварія» — 12 очок; 2. «Барселона» — 6; 3. «Бенфіка» — 4; 4. «Динамо» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» забило шість м'ячів «Чорноморцю» в матчі чемпіонату України .

Фото ФК «Динамо»

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