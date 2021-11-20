У п'ятницю, 19 листопада, в американському Манчестері пройшов вечір боксу, головним поєдинком якого став бій між чемпіоном світу за версією WBO у середній вазі непереможним американцем Деметріусом Андраде (31 перемога, 19 з них — нокаутом) та ірландцем Джейсоном Куїглі (19 перемог, 14 з них — нокаутом, 2 поразки).

Для Деметріуса це був п'ятий захист титулу, завойованого в жовтні 2018-го. З перших хвилин поєдинку американець заволодів ініціативою, відправивши Куїглі, який є чемпіоном Європи та віце-чемпіоном світу з любителів, у нокдаун. У другому раунді ірландець так само побував на канвасі, а коли підвівся, Андраде знову обрушив на нього серію ударів, що змусило рефері зупинити побиття.

Після чергового успішного захисту чемпіонського поясу американець публічно заявив про бажання провести великий бій. Зокрема, Деметріус хоче битися в рингу з переможцем об'єднавчого бою за титули IBF та WBA між Геннадієм Головкіним та Ріото Муратою, який відбудеться в грудні, а в перспективі готовий замахнутися на поєдинки з такими визнаними боксерами, як Джермалл Чарло, Біллі Джо Сондерс або, чим чорт не жартує, Сауль Альварес, який став абсолютним чемпіоном світу в суперсередній вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо наступного суперника Тайсона Фьюрі — і це не Усик.

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