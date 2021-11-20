Андраде — Куїглі: відео жорсткого нокауту в бою за титул чемпіона світу
У п'ятницю, 19 листопада, в американському Манчестері пройшов вечір боксу, головним поєдинком якого став бій між чемпіоном світу за версією WBO у середній вазі непереможним американцем Деметріусом Андраде (31 перемога, 19 з них — нокаутом) та ірландцем Джейсоном Куїглі (19 перемог, 14 з них — нокаутом, 2 поразки).
Для Деметріуса це був п'ятий захист титулу, завойованого в жовтні 2018-го. З перших хвилин поєдинку американець заволодів ініціативою, відправивши Куїглі, який є чемпіоном Європи та віце-чемпіоном світу з любителів, у нокдаун. У другому раунді ірландець так само побував на канвасі, а коли підвівся, Андраде знову обрушив на нього серію ударів, що змусило рефері зупинити побиття.
#AndradeQuigley pic.twitter.com/uKaNRpsPZj— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 20, 2021
Після чергового успішного захисту чемпіонського поясу американець публічно заявив про бажання провести великий бій. Зокрема, Деметріус хоче битися в рингу з переможцем об'єднавчого бою за титули IBF та WBA між Геннадієм Головкіним та Ріото Муратою, який відбудеться в грудні, а в перспективі готовий замахнутися на поєдинки з такими визнаними боксерами, як Джермалл Чарло, Біллі Джо Сондерс або, чим чорт не жартує, Сауль Альварес, який став абсолютним чемпіоном світу в суперсередній вазі.
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