«Парашутом» із 30 метрів: гол українки визнали найкращим у Лізі чемпіонів
Нападниця харківського «Житлобуду-1» Ольга Овдійчук забила красивий гол у виїзному матчі групового турніру жіночої Ліги чемпіонів проти ісландського «Брейдабліка» (2:0).
Українка скористалася помилкою захисниці, яка намагалася віддати пас воротарю назад, зіграла на перехопленні і, помітивши, що воротар вийшла далеко з воріт, «парашутом» відправила м'яча під поперечину, встановивши остаточний рахунок у матчі. У підсумку УЄФА з усіх голів визнала цей найкращим у четвертому турі.
Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner…— UEFA Women's Champions League (@UWCL) November 19, 2021
Olha Ovdiychuk @Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7
Додамо, що харківська команда цього сезону дебютує в груповому турнірі найпрестижнішого клубного турніру Європи, і звітна перемога стала для них першою в основній сітці змагань. Після чотирьох турів «Житлобуд-1» набрав чотири очки та посідає третє місце, відстаючи від мадридського «Реала», що йде другим, на два бали.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Вінісіуса Жуніора у матчі «Шахтар» — «Реал» визнали найкращим у Лізі чемпіонів .17
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