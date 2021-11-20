«Парашутом» із 30 метрів: гол українки визнали найкращим у Лізі чемпіонів

Нападниця харківського «Житлобуду-1» Ольга Овдійчук забила красивий гол у виїзному матчі групового турніру жіночої Ліги чемпіонів проти ісландського «Брейдабліка» (2:0).

Українка скористалася помилкою захисниці, яка намагалася віддати пас воротарю назад, зіграла на перехопленні і, помітивши, що воротар вийшла далеко з воріт, «парашутом» відправила м'яча під поперечину, встановивши остаточний рахунок у матчі. У підсумку УЄФА з усіх голів визнала цей найкращим у четвертому турі.

Додамо, що харківська команда цього сезону дебютує в груповому турнірі найпрестижнішого клубного турніру Європи, і звітна перемога стала для них першою в основній сітці змагань. Після чотирьох турів «Житлобуд-1» набрав чотири очки та посідає третє місце, відстаючи від мадридського «Реала», що йде другим, на два бали.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Вінісіуса Жуніора у матчі «Шахтар» — «Реал» визнали найкращим у Лізі чемпіонів .

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