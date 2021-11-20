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Спорт

Українське дербі в серії А: «Аталанта» з голом Малиновського розгромила «Спецію» Коваленка

19:37 20 листопада 2021
Руслан Малиновський

У суботу, 20 листопада, в італійській серії А відбулося так зване «українське дербі» — у рамках 13-го туру «Аталанта», за яку виступає Руслан Малиновський, приймала «Спецію» з Віктором Коваленком.

Коваленко розпочав гру у стартовому складі, але нічим особливо не запам'ятався, а ось Малиновський з'явився на полі з лави запасних на 60-й хвилині й за відведений час встигнув відзначитися забитим м'ячем, який став для українця третім у нинішньому сезоні чемпіонату Італії.

Матч завершився впевненою перемогою «Аталанти» — 5:2, завдяки якій бергамаски продовжують утримувати четверте місце в турнірній таблиці, набравши 25 очок. Лідирують же «Наполі» та «Мілан», у яких по 32 бали в активі (і гра в запасі порівняно з «Аталантою»).

Відеоогляд матчу

Нагадаємо, що в рамках 13-го туру відбудеться ще одна знаменна для українських уболівальників подія — Андрій Шевченко, який очолив «Дженоа», дебютує в якості тренера в серії А в поєдинку проти римської «Роми».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Роман Зозуля забив в Іспанії перший гол за 9 місяців.

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