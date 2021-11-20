«Шахтар» із вилученим де Дзербі вимучив перемогу над «Рухом»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 20 листопада, продовжився 15-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 15-й тур

20 листопада (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Маркос Антоніо, 85, Тете, 88).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі (Конопля, 90+2), Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Марлос (Педріньо, 57), Мудрик (Соломон, 57), Фернандо (Сікан, 57).

«Шахтар» вийшов на гру з «Рухом» без основного захисника Марлона, який через пологи у дружини полетів до Бразилії. Але його відсутність ніяк не мала би позначитися на грі «гірників», які були явними фаворитами у протистоянні із суперником, що показує нестабільні результати.

Ось тільки все вийшло не так просто, як здавалося спочатку. У першому таймі номінальні господарі створили лише один по-справжньому небезпечний момент, коли Матвієнко пробив головою у воротаря після подачі з кутового. Після перерви за тотальної переваги «гірників» забити могли як вони, так і львів'яни. Такий хід гри не міг подобатися наставнику «Шахтаря» Роберто де Дзербі, який проводив 300-й матч у тренерській кар'єрі, — в одному з епізодів італієць навіть посварився зі своїм колегою з «Руху» Леонідом Кучуком, за що обидва наставники були удостоєні попередження від арбітра .

Але наприкінці «гірники» змогли все ж таки дотиснути непоступливого суперника. Щоправда, спочатку після красивого удару Соломона м'яч прийняла на себе стійка, але потім «Рух» уже нічого не врятувало — спочатку Маркос Антоніо ударом у верхній кут таки відкрив рахунок, а незабаром Тете завершив швидку атаку «гірників», подвоївши перевагу своєї команди. До речі, другий м'яч «Шахтар» забивав уже без головного тренера на лаві — арбітр вилучив де Дзербі за надмірні емоції під час святкування першого голу. Тим не менщ, незважаючи на перемогу, «гірники» все ж таки поступилися першим рядком у турнірній таблиці «Динамо», маючи гіршу різницю м'ячів.

«Львів» — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Шина, 1, Цвек, 32, у свої ворота — Луньов, 64).

Ще один представник України в єврокубках, луганська «Зоря», яку наступного тижня чекає складний виїзд до Риму до «Роми» в рамках Ліги конференцій, зазнала сенсаційної поразки від одного з аутсайдерів, перервавши свою переможну серію з трьох поєдинків. Підопічні Віктора Скрипника пропустили гол уже на 30-й секунді гри, а в середині тайму зусиллями свого ж захисника Цвека, який після прострілу зрізав м'яча у свої ворота, дозволили супернику подвоїти перевагу. Після перерви луганчанам вдалося скоротити відставання до мінімуму (цей гол став для «Зорі» ювілейним, 700-м, у вищому вітчизняному дивізіоні), але надалі реалізувати свої моменти та врятувати поєдинок гості не спромоглися й вирушають до столиці Італії із не найкращим настроєм. А «Львів» нарешті перервав невтішну для себе серію із 10 домашніх ігор без перемог (5 нічиїх та 5 поразок), віддалившись від зони вильоту.

19 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» — «Динамо» — 1:6 (Ісаєнко, 44 — Буяльський, 27, 58, з пенальті, Вітіньо, 30, 37, Гармаш, 49, Кулач, 82).

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Андрієвський, Шепелєв (Гармаш, 46), Вітіньо (де Пена, 72), Циганков (Антюх, 72), Буяльський (Лєднєв, 76), Шкурін (Кулач, 65)).

Становище команд:

1. «Динамо» — 38 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 38 (15);

3. «Зоря» — 29 (15);

4. «Ворскла» — 28 (14);

5. «Дніпро-1» — 28 (14);

6. «Олександрія» — 23 (14);

7. «Десна» — 21 (14);

8. «Верес» — 19 (14);

9. «Металіст 1925» — 19 (14);

10. «Рух» — 13 (13);

11. «Львів» — 13 (15);

12. «Колос» — 11 (13);

13. «Чорноморець» — 11 (15);

14. «Інгулець» — 9 (13);

15. «Минай» — 8 (13);

16. «Маріуполь» — 7 (14).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»).

Також у рамках 15-го туру будуть зіграні такі матчі: «Дніпро-1» — «Олександрія» (20 листопада), «Минай» — «Інгулець», «Ворскла» — «Маріуполь», «Десна» — «Колос» (21 листопада), «Верес» — «Металіст 1925» (22 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній футболіст «Зірки» та «Олександрії» Денис Ковба .

Фото ФК «Шахтар»

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