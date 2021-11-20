Українець Далакян жорстко нокаутував панамця та захистив чемпіонський титул: відеоогляд бою

У суботу, 20 листопада, у Києві пройшов вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок між чемпіоном світу за версією WBA у найлегшій вазі непереможним українцем Артемом Далакяном (21 перемога, 15 з них — нокаутом) та панамцем Луїсом Консепсьоном (39 перемог, них — нокаутом, 9 поразок).

Зі стартом поєдинку боксери, які показали ідентичну вагу напередодні очної зустрічі (по 50,46 кг), активно йшли вперед, але перевага все ж таки була на боці українця. Щоразу наш співвітчизник жорстко влучав по супернику. У п'ятому раунді Консепсьон двічі побував у нокдауні, але зміг продовжити бій. Щоправда, особливого опору уродженець Баку, який у дитинстві разом із родиною переїхав до України, більше не відчував, методично забиваючи опонента. У результаті панамець протримався до дев'ятого раунду, коли наш співвітчизник ще раз відправив його на канвас рингу, після чого команда Луїса зупинила побиття свого підопічного.

Відеоогляд бою

Додамо, що це був для Артема вже п'ятий успішний захист чемпіонського титулу, завойованого в лютому 2018-го. Щоправда, востаннє українець виходив у ринг у лютому 2020-го, і нинішній поєдинок став для нього першим за 21 місяць. Варто сказати, що на фізичній формі Далакяна така тривала «пауза» абсолютно не позначилася.

«Ми готові об'єднувати титули. Після першого ж захисту наша компанія контактувала з представниками інших чемпіонів за версіями, але ніхто не виявляв бажання, адже це для всіх ризик. Зрозуміло, що кожен із них тримається за свій титул, але колись треба й об'єднувати. Особисто для мене це важливо. Вони поки що тримаються. Можливо, у них є свої якісь підводні камені, про які я не знаю. Але ми пропонували. Очевидно, у них інші плани», — казав перед звітним поєдинком Далакян в інтерв'ю сайту «Трибуна». Можливо, після перемоги над Консепсьоном щось зміниться…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український супертяж Віктор Вихрист проведе наступний бій у Лас-Вегасі проти грузина Яго Кіладзе.

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