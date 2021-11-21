У ніч на неділю, 21 листопада, у Лас-Вегасі (США) відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між непереможеним чемпіоном світу у трьох категоріях, володарем пояса WBO у напівсередній вазі (до 66,7 кг) 34-річним американцем Теренсом Кроуфордом (38 перемог, 29 з них — нокаутом) та його співвітчизником і ровесником, ексдворазовим чемпіоном світу у напівсередній вазі Шоном Портером (31 перемога, 17 з них — нокаутом, 1 нічия, 4 поразки).

У присутності 11 тисяч уболівальників боксери видали розкішний бокс — швидкий, технічний, із обопільним розміном ударами. При цьому під час 12-раундового поєдинку обидва бійці отримали розсічення, але шалено продовжували боротьбу.

Щоправда, в 10-му раунді далася взнаки втома Портера, і непереможний Кроуфорд двічі відправив співвітчизника на настил рингу, змусивши кут Шона (там був його батько і тренер Кенні Портер) викинути білий рушник. Мабуть, найвражаюча, 38-та, перемога Теренса Кроуфорда в його 13-річній кар'єрі в профібоксі (до речі, Портер вперше програв нокаутом)!

Зазначимо, що загалом протягом бою Кроуфорд, який провів п'ятий успішний захист пояса, викинув 328 ударів, 98 з яких виявилися точними (30 відсотків). У Портера статистика гірша: 347 ударів — 79 точних (23 відсотки). За підсумками дев'яти раундів Теренс вів у рахунку записки всіх трьох суддів.

Цікаво, що, починаючи з 2016 року, Кроуфорд незмінно перемагає всіх своїх суперників достроково (серія з дев'яти нокаутів!) Останнім, кого американець здолав рішенням суддів, був українець Віктор Постол.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Артем Далакян ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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