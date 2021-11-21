Колишній бомж «убив» суперника одним ударом на «Уемблі Арені»: чим не нокаут року

У рамках вечора боксу на «Уемблі Арені» в Лондоні (там, до речі, Олександр Усик минулого року переміг Дерека Чісору) 26-річний британець нігерійського походження Мікаель Лаваль (15 перемог, 9 з них — нокаутом) у бою у важкій вазі (до 90,7 кг) нокаутував італійця Леонардо Бруццезе (20 перемог, 7 з них — нокаутом, 7 поразок).

Цей поєдинок навряд чи викликав би особливий інтерес у світі професіонального боксу, якби не вбивчий удар, яким британець на прізвисько Смертельний відключив 38-річного уродженця Аргентини у 5-му раунді. Чим не нокаут року!

Зазначимо, що Мікаель Лаваль — колишній… бомж і спаринг-партнер Усика, який у 2018 році допомагав українцеві готуватися до переможного бою з Майрісом Брієдісом. А нещодавно він провів спаринг з Ентоні Джошуа.

Лаваль народився у столиці Нігерії Лагосі і в 13 років залишився без матері, яка померла на його очах від низького кров'яного тиску. А оскільки стосунки і з біологічним батьком, і з вітчимом у хлопчика не склалися, він бомжував на вулицях Лагоса, випрошуючи собі їжу. Мікаеля врятували співробітники посольства Великобританії, які допомогли майбутньому боксерові перебратися до Лондона та розпочати нове життя. Принаймні у профібоксі у Лаваля повний порядок — 15 перемог та жодної поразки.

Мікаель Лаваль та Олександр Усик

До речі, одним із почесних гостей боксерського шоу Fight Night London став чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який нокаутував у жовтні Деонтея Уайлдера.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний американець Теренс Кроуфорд ефектно захистив чемпіонський пояс WBO у бою зі співвітчизником Шоном Портером.

Фото Twitter Boxxer, Instagram

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