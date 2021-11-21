Тренера Кріштіану Роналду вигнали з «Манчестер Юнайтед»: стала відома сума компенсації

Норвезького спеціаліста Оле-Гуннара Сульшера звільнено з посади головного тренера «Манчестер Юнайтед», повідомляє офіційний сайт клубу.

Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння босів Червоних дияволів, стало суботнє фіаско на полі «Уотфорда» — 1:4 (найбільша поразка «манкуніанців» у чемпіонаті за останні 32 роки від команди, що минулий сезон проводила у другому дивізіоні). Після гри деякі гравці та члени персоналу «МЮ» не соромилися сліз (до речі, зірковий новачок команди Кріштіану Роналду в останніх семи зустрічах чемпіонату Англії забив лише один м'яч).

Відеоогляд матчу «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1

Нагадаємо, що легендарний у минулому форвард «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер (норвежець забив один із м'ячів у знаменитому фіналі Ліги чемпіонів із «Баварією» у 1999-му) працював у клубі з грудня 2018 року, коли був призначений виконувачем обов'язків головного тренера після відставки Жозе Моуріньо, а у березні 2019-го офіційно був затверджений на посаді. Під керівництвом 48-річного фахівця англійський клуб дійшов до фіналу Ліги Європи-2020/2021, у якому поступився «Вільярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальті).

Після 12 турів «Манчестер Юнайтед» із 17 очками та негативною різницею м'ячів посідає у турнірній таблиці АПЛ лише сьоме місце.

Вранці у день звільнення Сульшер відвідав базу "МЮ"

Як повідомляє The Times, після звільнення англійський клуб повинен буде виплатити Сульшеру близько 7,5 млн фунтів стерлінгів (майже 9 млн євро) як компенсацію.

Виконувачем обов'язків наставника Червоних дияволів на найближчі матчі стане колишній півзахисник команди Майкл Каррік. Серед кандидатів на посаду головного тренера «МЮ» значаться екскерманич «Реала» Зінедін Зідан, Маурісіо Почеттіно («ПСЖ»), Брендан Роджерс («Лестер»), а також Ерік тен Хаг («Аякс»).

Зазначимо, що у найближчому матчі «Манчестер Юнайтед» зіграє 23 листопада в Лізі чемпіонів на полі «Вільярреала».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Юнайтед» з Кріштіану Роналду знищений «Ліверпулем».

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

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