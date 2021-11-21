«Баварія» перед «Динамо» заслала невакцинованих футболістів на карантин і позбавила зарплати

Мюнхенська «Баварія», яка сенсаційно програла в бундеслізі «Аугсбургу» (1:2), перед візитом до Києва на матч Ліги чемпіонів з «Динамо» (23 листопада о 19:45) недорахувалася цілої групи футболістів. Нагадаємо, що у першій зустрічі суперників у Мюнхені німці розгромили команду Мірчі Луческу — 5:0.

Після контакту зі співробітником клубу, який заразився коронавірусом, на карантин відправлені Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг, Джошуа Кімміх (на фото) та Мікаель Кюізанс (усі, крім останнього, нещеплені), повідомляє офіційний сайт ФК «Баварія».

До речі, за інформацією Bild, мюнхенський клуб ухвалив рішення не платити не щепленим гравцям зарплату за період самоізоляції (наприклад, Кімміх недорахується 384 тисячі євро на тиждень).

Нагадаємо, що раніше позитивний тест на COVID-19 здав захисник Йосип Станішич, який також не полетить із командою до Києва. Під питанням участь у поєдинку на «Олімпійському» стовпа оборони «Баварії» Нікласа Зюле, який лише розпочав тренування після коронавірусу.

Крім того, через перебір жовтих карток із «Динамо» не зіграє ще один центральний захисник Дайо Упамекано.

До речі, команда Юліана Нагельсманна вирішила не проводити у столиці України передматчеве тренування та пресконференцію і після прибуття до Києва (виліт команди з Мюнхена заплановано у понеділок о 15:50) одразу вирушить до готелю.

Нагадаємо, що «Баварія» після чотирьох перемог поспіль гарантувала собі путівку до плей-оф ЛЧ. Щоб забезпечити собі перше місце в групі, підопічним Юліана Нагельсманна в двох матчах, що залишилися, достатньо набрати лише одне очко (або навіть за двох осічок просто не програти в останньому турі «Барселоні» більше, ніж 0:3).

Положення команд групи D: 1. «Баварія» — 12 очок; 2. «Барселона» — 6; 3. «Бенфіка» — 4; 4. «Динамо» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали прогнози на матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Баварія».

Фото ФК «Баварія»

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter