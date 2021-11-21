Супергольовий стрибок «Ворскли» до трійки призерів та 117-й мʼяч Селезньова: відеоогляди матчів УПЛ
У неділю, 21 листопада, матчами в Ужгороді, Полтаві та Чернігові продовжується програма чергового туру вітчизняної прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 15-й тур
21 листопада (неділя)
«Ворскла» (Полтава) — «Маріуполь» — 5:1 (Тілль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 82 — Топалов, 62). На 60-й хвилині вилучений Петерман («Маріуполь»).
Команда Юрія Максимова після сенсаційної перемоги над «Динамо» у Києві (2:1) не втратила шанс здобути три очки і в поєдинку з останньою командою прем'єр-ліги «Маріуполем». Вже у першому таймі люксембуржець Тілль оформив «дубль» і довів кількість своїх голів у сезоні до восьми.
1:0 Тілль (16-а хв.)
2:0 Тілль (22-а хв.)
На 60-й хвилині після прямої червоної картки Петермана (через дві хвилини після виходу на заміну!) підопічні Остапа Маркевича залишились у меншості, і одразу Топалов… скоротив відставання в рахунку. Але незабаром хорват Пешич (після передачі Тілля) забив свій дебютний гол в українській прем'єр-лізі, а пізніше естонець Тамм та Степанюк довели справу до розгрому.
2:1 Топалов (61-а хв.)
3:1 Пешич (65-а хв.)
4:1 Тамм (79-а хв.)
5:1 Степанюк (83-а хв.)
Домашній успіх дозволив «Ворсклі» піднятися до чільної трійки УПЛ, а Олів'є Тілль із 14 очками (8 м'ячів та 6 асистів) став лідером чемпіонату України за системою «гол+пас». У форварда «Дніпра-1» Довбика — 12 очок (10+2), у динамівця Циганкова (9+1) та Сайядманеша із «Зорі» (6+4) — по 10.
«Минай» — «Інгулець» (Петрове) — 2:2 (Селезньов, 39, Горін, 45+2 — Ковальов, 28, Плохотнюк, 80). На 90+2-й вилучений Месхі («Минай»).
Поєдинок аутсайдерів УПЛ в Ужгороді приніс командам Ігоря Леонова та Сергія Лавріненка по одному заліковому балу. При цьому форвард господарів поля Селезньов забив свій дебютний м'яч за «Минай» та 117-й в українській прем'єр-лізі (вперше за 5 років не з пенальті!) Щоб побити рекорд Максима Шацьких та Сергія Реброва (по 123 голи), 36-річному нападнику залишилося ще сім разів вразити ворота суперників.
20 листопада (субота)
«Шахтар» (Донецьк) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Маркос Антоніо, 85, Тете, 88).
«Львів» — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Шина, 1, Цвек, 32, у свої ворота — Луньов, 64).
«Дніпро-1» — «Олександрія» — 3:1 (Довбик, 27, з пенальті, 28, Логінов, 40 — Бабогло, 18).
19 листопада (п'ятниця)
«Чорноморець» — «Динамо» — 1:6 (Ісаєнко, 44 — Буяльський, 27, 58, з пенальті, Вітіньо, 30, 37, Гармаш, 49, Кулач, 82).
Положення команд:
1. «Динамо» — 38 очок (15 матчів);
2. «Шахтар» — 38 (15);
3. «Ворскла» — 31 (15);
4. «Дніпро-1» — 31 (15);
5. «Зоря» — 29 (15);
6. «Олександрія» — 23 (15);
7. «Десна» — 21 (14);
8. «Верес» — 19 (14);
9. «Металіст 1925» — 19 (14);
10. «Рух» — 13 (14);
11. «Львів» — 13 (15);
12. «Колос» — 11 (13);
13. «Чорноморець» — 11 (15);
14. «Інгулець» — 10 (14);
15. «Минай» — 9 (14);
16. «Маріуполь» — 7 (15).
Бомбардири: 10 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 9 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).
Також у рамках 15-го туру зіграють: «Десна» — «Колос» (21 листопада) та «Верес» — «Металіст 1925» (22 листопада).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Баварія».
Фото ФК «Минай»9
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