Супергольовий стрибок «Ворскли» до трійки призерів та 117-й мʼяч Селезньова: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 21 листопада, матчами в Ужгороді, Полтаві та Чернігові продовжується програма чергового туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 15-й тур

21 листопада (неділя)

«Ворскла» (Полтава) — «Маріуполь» — 5:1 (Тілль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 82 — Топалов, 62). На 60-й хвилині вилучений Петерман («Маріуполь»).

Команда Юрія Максимова після сенсаційної перемоги над «Динамо» у Києві (2:1) не втратила шанс здобути три очки і в поєдинку з останньою командою прем'єр-ліги «Маріуполем». Вже у першому таймі люксембуржець Тілль оформив «дубль» і довів кількість своїх голів у сезоні до восьми.

1:0 Тілль (16-а хв.)

2:0 Тілль (22-а хв.)

На 60-й хвилині після прямої червоної картки Петермана (через дві хвилини після виходу на заміну!) підопічні Остапа Маркевича залишились у меншості, і одразу Топалов… скоротив відставання в рахунку. Але незабаром хорват Пешич (після передачі Тілля) забив свій дебютний гол в українській прем'єр-лізі, а пізніше естонець Тамм та Степанюк довели справу до розгрому.

2:1 Топалов (61-а хв.)

3:1 Пешич (65-а хв.)

4:1 Тамм (79-а хв.)

5:1 Степанюк (83-а хв.)

Домашній успіх дозволив «Ворсклі» піднятися до чільної трійки УПЛ, а Олів'є Тілль із 14 очками (8 м'ячів та 6 асистів) став лідером чемпіонату України за системою «гол+пас». У форварда «Дніпра-1» Довбика — 12 очок (10+2), у динамівця Циганкова (9+1) та Сайядманеша із «Зорі» (6+4) — по 10.

«Минай» — «Інгулець» (Петрове) — 2:2 (Селезньов, 39, Горін, 45+2 — Ковальов, 28, Плохотнюк, 80). На 90+2-й вилучений Месхі («Минай»).

Поєдинок аутсайдерів УПЛ в Ужгороді приніс командам Ігоря Леонова та Сергія Лавріненка по одному заліковому балу. При цьому форвард господарів поля Селезньов забив свій дебютний м'яч за «Минай» та 117-й в українській прем'єр-лізі (вперше за 5 років не з пенальті!) Щоб побити рекорд Максима Шацьких та Сергія Реброва (по 123 голи), 36-річному нападнику залишилося ще сім разів вразити ворота суперників.

20 листопада (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Маркос Антоніо, 85, Тете, 88).

«Львів» — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Шина, 1, Цвек, 32, у свої ворота — Луньов, 64).

«Дніпро-1» — «Олександрія» — 3:1 (Довбик, 27, з пенальті, 28, Логінов, 40 — Бабогло, 18).

19 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» — «Динамо» — 1:6 (Ісаєнко, 44 — Буяльський, 27, 58, з пенальті, Вітіньо, 30, 37, Гармаш, 49, Кулач, 82).

Положення команд:

1. «Динамо» — 38 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 38 (15);

3. «Ворскла» — 31 (15);

4. «Дніпро-1» — 31 (15);

5. «Зоря» — 29 (15);

6. «Олександрія» — 23 (15);

7. «Десна» — 21 (14);

8. «Верес» — 19 (14);

9. «Металіст 1925» — 19 (14);

10. «Рух» — 13 (14);

11. «Львів» — 13 (15);

12. «Колос» — 11 (13);

13. «Чорноморець» — 11 (15);

14. «Інгулець» — 10 (14);

15. «Минай» — 9 (14);

16. «Маріуполь» — 7 (15).

Бомбардири: 10 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 9 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Також у рамках 15-го туру зіграють: «Десна» — «Колос» (21 листопада) та «Верес» — «Металіст 1925» (22 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Баварія».

Фото ФК «Минай»

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